Amethyst-Pakete sind mit personalisiertem Navigo-Pass erhältlich.

Sie müssen zunächst im Besitz eines Navigo-Passes sein. Wenn Sie keine haben, können Sie kostenlos eine erhalten:

entweder sofort in der Handelsagentur, am Schalter oder am Multiservice-Schalter von RATP oder SNCF Transilien (gegen Vorlage eines Identitätsnachweises und eines Adressnachweises);

oder innerhalb von maximal 3 Wochen, indem Sie es in der von Comutitres S.A.S. verwalteten Rubrik "Ich verwalte meine Karte" bestellen oder das Antragsformular an die Agentur Navigo zurücksenden, das an den Fahrkartenschaltern der Bahnhöfe RATP und Transilien SNCF erhältlich ist

oder indem Sie sich an die Agentur Navigo wenden:

NAVIGO AGENTUR

TSA 84452

77213 CEDEX AVON

Ihre Abteilung prüft dann Ihre Akte, bevor sie Ihnen Ihre Rechte für das Amethyst-Paket zusendet, wenn Sie die Vergabebedingungen erfüllen. Sie können dann Ihr Paket auf Ihre Navigo-Karte laden:

von Ihrem Telefon über die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités oder die von offiziellen Wiederverkäufern

über die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités oder die von offiziellen Wiederverkäufern an allen Fahrkartenschaltern und Verkaufsautomaten an RATP-Bahnhöfen oder SNCF-Bahnhöfen

indem Sie sich mit den Navigo-Online-Diensten "Ich verwalte meine Karte online" verbinden, sofern Sie zuvor ein Navigo-Aufladegerät erworben haben (erhältlich an den Stationen)

