Abhängig von den durchgeführten Handlungen werden in Ihrem persönlichen Bereich im Bereich "Mein Navigo" zwei Zahlungsmethoden angeboten:

Zahlung per Kreditkarte (Kreditkarten akzeptiert: Carte Bleu, Visa und Mastercard)

Zahlung per Lastschrift per SEPA-Mandat

Die Zahlung per Kreditkarte bezieht sich auf unseren Partner Payline.

Die Zahlung per Lastschrift funktioniert nach dem europäischen SEPA-Standard. Die iledefrance-mobilites.fr-Website verwaltet die Lastschrift nicht selbst, ermöglicht es Ihnen jedoch, die mit Ihrem/n Plan(en) verbundenen Bankdaten zu überprüfen.