Mit Ihrem Navigo Liberté + Vertrag profitieren Sie von vielen Vorteilen!

Pay-per-Consumer

Sie zahlen nur für die zurückgelegten Fahrten (tatsächlicher Verbrauch).

Ein geografischer Geltungsbereich, der sich auf die gesamte Île-de-France erstreckt:

Navigo Liberté + kann im öffentlichen Verkehrsnetz unter der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités genutzt werden und ermöglicht es Ihnen, mit folgenden Verkehrsmitteln zu reisen:

U-Bahn-Linien in der Île-de-France mit einem speziellen Flughafentarif für Fahrten zum/vom Bahnhof Orly Airport.

mit für Fahrten zum/vom Bahnhof Orly Airport. RER-/Zuglinien in der Île-de-France mit einem speziellen Flughafentarif für Fahrten zum/vom TGV-Bahnhof Charles de Gaulle Airport 1 und Charles de Gaulle Airport 2;

mit für Fahrten zum/vom TGV-Bahnhof Charles de Gaulle Airport 1 und Charles de Gaulle Airport 2; Alle Buslinien, die einer Vereinbarung mit Île-de-France Mobilités unterliegen und für die die Tarife der Ile-de-France gelten;

einer Vereinbarung mit Île-de-France Mobilités unterliegen und für die die Tarife der Ile-de-France gelten; RoissyBus-Linien mit einem bestimmten Flughafentarif;

mit einem bestimmten Flughafentarif; Straßenbahn- und Tzen-Linien;

Die Standseilbahn von Montmartre.

Einfachheit :

Überspringen Sie Warteschlangen an Verkaufsstellen und Geldautomaten, bevor Sie reisen.

Der einzige Schritt, den Sie unternehmen müssen, ist der Abschluss eines Navigo Liberté + -Vertrags über die Anwendung Île-de-France Mobilités. Dann müssen Sie Ihre Reisen nicht mehr planen.

Ein toller Preis und kostenlose Verbindungen:

Sie profitieren von ermäßigten Preisen:

1,99 € für U-Bahn-, Zug-, RER- und Straßenbahn-Expressfahrten

1,60 € für Bus- und Straßenbahnfahrten.

Weitere Informationen zu den Tarifen von Navigo Liberté+ finden Sie telefonisch.

Sie erhalten die folgenden kostenlosen Verbindungen:

Verbindung zwischen RER / U-Bahn / Express-Straßenbahn (ohne Ausstieg): für 2 Stunden

Verbindung zwischen Bus / Straßenbahn / Tzen (ohne Hin- und Rückfahrt und Reiseunterbrechung): für 1h30

Weitere Informationen zu Übereinstimmungen finden Sie in den Regeln für Korrespondenzen, die Sie mit Navigo Liberté + kennen sollten

Der Betrag Ihrer Fahrten ist auf den Preis des Navigo Jour begrenzt (ausgenommen Flughafen- und RoissyBus-Strecken).