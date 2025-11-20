Was sind die Vorteile des Navigo Liberté + Vertrags am Telefon?
Mit Ihrem Navigo Liberté + Vertrag profitieren Sie von vielen Vorteilen!
Pay-per-Consumer
Sie zahlen nur für die zurückgelegten Fahrten (tatsächlicher Verbrauch).
Ein geografischer Geltungsbereich, der sich auf die gesamte Île-de-France erstreckt:
Navigo Liberté + kann im öffentlichen Verkehrsnetz unter der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités genutzt werden und ermöglicht es Ihnen, mit folgenden Verkehrsmitteln zu reisen:
- U-Bahn-Linien in der Île-de-France mit einem speziellen Flughafentarif für Fahrten zum/vom Bahnhof Orly Airport.
- RER-/Zuglinien in der Île-de-France mit einem speziellen Flughafentarif für Fahrten zum/vom TGV-Bahnhof Charles de Gaulle Airport 1 und Charles de Gaulle Airport 2;
- Alle Buslinien, die einer Vereinbarung mit Île-de-France Mobilités unterliegen und für die die Tarife der Ile-de-France gelten;
- RoissyBus-Linien mit einem bestimmten Flughafentarif;
- Straßenbahn- und Tzen-Linien;
- Die Standseilbahn von Montmartre.
Einfachheit :
Überspringen Sie Warteschlangen an Verkaufsstellen und Geldautomaten, bevor Sie reisen.
Der einzige Schritt, den Sie unternehmen müssen, ist der Abschluss eines Navigo Liberté + -Vertrags über die Anwendung Île-de-France Mobilités. Dann müssen Sie Ihre Reisen nicht mehr planen.
Ein toller Preis und kostenlose Verbindungen:
Sie profitieren von ermäßigten Preisen:
- 1,99 € für U-Bahn-, Zug-, RER- und Straßenbahn-Expressfahrten
- 1,60 € für Bus- und Straßenbahnfahrten.
Weitere Informationen zu den Tarifen von Navigo Liberté+ finden Sie telefonisch.
Sie erhalten die folgenden kostenlosen Verbindungen:
- Verbindung zwischen RER / U-Bahn / Express-Straßenbahn (ohne Ausstieg): für 2 Stunden
- Verbindung zwischen Bus / Straßenbahn / Tzen (ohne Hin- und Rückfahrt und Reiseunterbrechung): für 1h30
Weitere Informationen zu Übereinstimmungen finden Sie in den Regeln für Korrespondenzen, die Sie mit Navigo Liberté + kennen sollten
Der Betrag Ihrer Fahrten ist auf den Preis des Navigo Jour begrenzt (ausgenommen Flughafen- und RoissyBus-Strecken).