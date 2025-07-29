Kann ich meinen Navigo Liberté + Vertrag auf meine Smartwatch legen?

Aktualisiert am 29 Juli 2025

Es ist möglich, auf Ihrer Apple Watch ein Abonnement abzuschließen, wählen Sie einfach Ihren Apple Watch-Titel aus, wenn Sie während Ihres Abonnements aufgefordert werden, Ihr Medium in der Apple Maps-Anwendung auszuwählen.

Sie haben die Abonnementphase bestanden und möchten eine Überweisung auf Ihre Uhr vornehmen?

Hier klicken.

Und auf Android?

Dieser Dienst ist derzeit auf Android-Smartwatches nicht verfügbar. Es wird sehr bald sein.