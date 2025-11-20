Wie schließe ich einen Navigo Liberté + Vertrag telefonisch ab?
Der telefonische Abschluss des Vertrags Navigo Liberté + ist nur über die Anwendung Île-de-France Mobilités möglich. Sie reisen dann mit Ihrem Android*-Telefon*, iPhone (iOS 17.5 und höher) oder Apple Watch (WatchOS 10.5 und höher).
Die Schritte des Abonnements
Sie müssen das Anmeldeformular in der Anwendung ausfüllen. Bringen Sie dazu einen Kontoauszug (RIB) des abzuhebenden Kontos mit und lassen Sie sich führen.
Sobald das Formular ausgefüllt ist, unterschreiben Sie Ihr Mandat und den Vertrag elektronisch.
Der Navigo Liberté + -Vertrag wird auf Ihr Telefon geladen und kann ab dem von Ihnen gewählten Datum verwendet werden.
Beachten Sie, dass es möglich ist, Ihr Abonnement später zu unterbrechen und fortzusetzen
Bedingungen für das Abonnement
Um von einem Navigo Liberté + Telefonvertrag zu profitieren, müssen Sie:
- Sie erstellen ein IDFM Connect-Konto.
- Seien Sie ein Träger/Zahler
- Über 16 Jahre alt sein.
- Sie benötigen ein kompatibles Android-Telefon (siehe Liste der kompatiblen Android-Telefone), ein iPhone (iOS 17.5 und höher) oder eine Apple Watch (WatchOS 10.5 und höher).
ACHTUNG
- Der Abschluss eines Navigo Liberté + Vertrags ist derzeit nur zu den Bedingungen des vollen Tarifs zugänglich. Keiner der ermäßigten Tarife gilt für den Navigo Liberté + am Telefon.
- Wenn Sie bereits einen Navigo Month Week Plan telefonisch haben, müssen Sie ein Startdatum für die Gültigkeit Ihres Navigo Liberté + Vertrags nach dem Ablaufdatum Ihres Navigo Month Week Plans wählen.