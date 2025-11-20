Der telefonische Abschluss des Vertrags Navigo Liberté + ist nur über die Anwendung Île-de-France Mobilités möglich. Sie reisen dann mit Ihrem Android*-Telefon*, iPhone (iOS 17.5 und höher) oder Apple Watch (WatchOS 10.5 und höher).

Die Schritte des Abonnements

Sie müssen das Anmeldeformular in der Anwendung ausfüllen. Bringen Sie dazu einen Kontoauszug (RIB) des abzuhebenden Kontos mit und lassen Sie sich führen.

Sobald das Formular ausgefüllt ist, unterschreiben Sie Ihr Mandat und den Vertrag elektronisch.

Der Navigo Liberté + -Vertrag wird auf Ihr Telefon geladen und kann ab dem von Ihnen gewählten Datum verwendet werden.

Beachten Sie, dass es möglich ist, Ihr Abonnement später zu unterbrechen und fortzusetzen