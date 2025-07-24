Möchten Sie einen Navigo Liberté + On-Pass-Vertrag abschließen?

Wenn Sie den Navigo Liberté + lieber telefonisch haben möchten, folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wie schließe ich einen Navigo Liberté + Vertrag am Telefon ab? | Île-de-France Mobilités

Sie können dies direkt online auf unserer Website, in der Handelsvertretung der Spediteure, an einigen RATP-Schaltern oder an den SNCF-Serviceschaltern von Navigo tun.

1. Erste Option: Online-Abonnement

Um sich auf unserer Website anzumelden, bringen Sie Folgendes mit:

ein RIB (BIC/IBAN)

wenn Sie keinen Navigo-Pass haben, ein Foto im digitalen JPEG- oder GIF-Format (zum Herunterladen oder Aufnehmen mit Ihrer Webcam, Ihrem Handy oder Tablet)

Wenn Sie von einem ermäßigten Tarif profitieren möchten, einen Beleg

Dann lassen Sie sich führen.

Wenn Ihr Antrag vollständig ist (Foto entspricht den Anforderungen, Zahlung akzeptiert und Vertrag elektronisch unterzeichnet), wird der Navigo-Pass, der für Ihren Vertrag verantwortlich ist, nach Ihrer Wahl entweder innerhalb von maximal 21 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) nach Validierung Ihrer Akte bei Ihnen zu Hause eingehen oder in einer Handelsvertretung der Spediteure zur Verfügung gestellt, bestimmte RATP-Schalter oder SNCF-Serviceschalter von Navigo.

Wenn Sie bereits einen gültigen Navigo-Pass besitzen, können Sie diesen ab 48 Stunden nach Bestätigung Ihres Abonnements an einer Verkaufsstelle oder an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten aktualisieren.

GUT ZU WISSEN:

Wenn Sie nicht der Zahler Ihres Pakets sind, wird der Zahler auch gebeten, den Vertrag elektronisch zu unterzeichnen.



2. Zweite Option: Zeichnung von Beförderern in Handelsvertretern

Gehen Sie zu den Handelsvertretern der Spediteure, zu einigen RATP-Schaltern oder zum SNCF-Serviceschalter Navigo.

Um sich anzumelden, bringen Sie Folgendes mit:

ein RIB (BIC/IBAN), in Papierform oder entmaterialisiert

Ihren Navigo-Pass, falls Sie einen haben

Wenn Sie von einem ermäßigten Tarif profitieren möchten, einen Beleg

Sie müssen kein Foto vorlegen, es wird direkt vor Ort aufgenommen.

Wenn Sie keinen Navigo-Pass haben, wird er Ihnen direkt ausgehändigt und mit Ihrem Vertrag belastet.

GUT ZU WISSEN:

Die Anwesenheit des Karteninhabers und des Zahlers, falls unterschiedlich, ist obligatorisch, um Navigo Liberté zu abonnieren.



Möchten Sie einen Navigo Liberté + -Vertrag für einen oder mehrere Dritte (Kind, Elternteil, Verwandter, Freund...) abschließen und/oder finanzieren?

Sie haben auch die Möglichkeit, dies online für sich selbst, für einen Minderjährigen oder einen Erwachsenen unter Vormundschaft auf unserer Website, in der Handelsvertretung der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder an den Navigo SNCF-Serviceschaltern zu tun.

Mehr Präzision für das Abonnement für einen minderjährigen Inhaber



1. Online-Abonnement

Melden Sie sich auf unserer Website an, indem Sie zu Mein > Mein Navigo-Bereich gehen, holen Sie sich Ihr RIB, geben Sie das Abonnement für einen Dritten an, indem Sie das Kästchen "Für einen Minderjährigen oder einen Erwachsenen unter Vormundschaft" ankreuzen, und lassen Sie sich dann führen.

Abonnement in Handelsvertretern von Spediteuren

Indem Sie sich in Begleitung des Inhabers des Navigo Liberté + -Vertrags und mit Ihrem Papier- oder entmaterialisierten RIB (BIC/IBAN) an eine der Handelsvertretungen der Spediteure, an bestimmte RATP-Schalter oder an den Navigo SNCF Service Desk wenden.

WICHTIG:

Um der Zahler eines Navigo Liberté + -Vertrags zu sein, dürfen Sie sich nicht in einer unbezahlten Situation für einen anderen bestehenden Navigo Liberté + -Vertrag befinden. Wenn dies der Fall ist, muss der Zahler zunächst seine Situation regulieren und eine Wartezeit von 6 Monaten ab dem Datum der Kündigung abwarten, bevor er einen neuen Vertrag finanzieren kann. Der Zahler hat die Möglichkeit, ein oder mehrere Bankkonten für die Zahlung seiner Navigo Liberté + Verträge zu registrieren. Die Anzahl der Navigo Liberté + Verträge, die von demselben Zahler finanziert werden sollen, ist auf 10 Verträge begrenzt.