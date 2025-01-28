Wie schließe ich einen Navigo Liberté + -Vertrag im Internet für einen Minderjährigen ab?
Welche Schritte sind zu befolgen, um einen Navigo Liberté + Online-Vertragfür einen minderjährigen Karteninhaber abzuschließen?
Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, zögern Sie nicht, sich an eine Agentur zu wenden.
1. Greifen Sie auf das Online-Abonnement zu
- Klicken Sie auf der Serviceseite Navigo Liberté + auf "Online abonnieren".
- Melden Sie sich dann bei Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto an (falls Sie bereits eines haben). Wenn nicht, erstellen Sie Ihr Konto.
2. Wählen Sie Ihren Abonnementtyp
Sobald Sie sich bei Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto angemeldet haben und einen Minderjährigen abonnieren möchten, müssen Sie die folgenden Optionen überprüfen:
- "Ich schließe mich für einen Minderjährigen oder einen Erwachsenen unter Vormundschaft an"
- "Ich erkläre, volljährig oder mündig minderjährig zu sein, und im Falle eines Abonnements für einen Minderjährigen oder Erwachsenen unter Vormundschaft erkläre ich, sein gesetzlicher Vertreter zu sein".
3. Geben Sie die Informationen des Passinhabers und des Zahlers des Vertrags ein
Füllen Sie die Felder mit den Informationen des minderjährigen Inhabers aus.
Zum Feld "E-Mail":
- Wenn der minderjährige Karteninhaber kein Île-de-France Mobilités Connect-Konto hat, müssen Sie eine andere E-Mail-Adresse als die des Vertragszahlers und anders als die eines anderen Navigo-Kunden ausfüllen. Am Ende dieses Schritts wird eine E-Mail an diese Adresse gesendet, um das Abonnement fortzusetzen.
- Wenn der minderjährige Inhaber bereits über ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto verfügt, müssen Sie die bei der Erstellung des Kontos verwendete E-Mail-Adresse ausfüllen.
Die Informationen des Zahlers werden vorausgefüllt.
Nachdem Sie auf "Weiter" geklickt haben, wird eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass eine E-Mail an den Passinhaber gesendet wurde, um das Abonnement fortzusetzen.
4. Empfang der E-Mail durch den Passinhaber
Um das Abonnement fortzusetzen, gehen Sie zu dem für den minderjährigen Inhaber ausgefüllten Postfach und klicken Sie auf den aktiven Link, den Sie von der Navigo-Agentur erhalten haben.
5. Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein IDFM Connect-Konto für den Passinhaber
Wenn der Passinhaber bereits über ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto verfügt, melden Sie sich bei diesem Konto an.
Wenn der Passinhaber kein Île-de-France Mobilités Connect-Konto hat: Erstellen Sie ein Konto für ihn , indem Sie die folgenden 4 Schritte zur Kontoerstellung befolgen:
- Personenbezogene Daten
- Wahl des Passworts
- Allgemeine Nutzungsbedingungen und Einwilligungen
- Kontoverifizierung und -aktivierung: Eine E-Mail wird an die E-Mail-Adresse des Passinhabers gesendet, um das Konto zu aktivieren und zum Abonnementprozess zurückzukehren.
6. Eingabe der Daten des Passinhabers
Geben Sie die Informationen des Passinhabers ein: persönliche Daten und Adresse.
7. Vervollständigen Sie die Vertragsinformationen
Mit diesem Schritt können Sie:
- Wählen Sie das Startdatum der Gültigkeit des Navigo Liberté + Vertrags,
- Wählen Sie die Methode, um Ihren Navigo-Pass zu erhalten,
- Und um anzugeben, ob Sie von einem ermäßigten Tarif profitieren. In diesem Fall ist die Vorlage eines Nachweises obligatorisch.
8. Speichern des Fotos
Wenn Sie bereits ein IDFM-Konto haben, wird das Foto wiederholt.
Wenn Sie kein IDFM-Konto haben: Sie müssen ein Foto hochladen oder eines mit Ihrer Webcam aufnehmen.
9. Registrierung der Zahlungsmethode
Die Bankverbindung wird angezeigt, es wird jedoch keine Aktion erwartet. Sie können mit dem nächsten Schritt fortfahren.
10. Zusammenfassung der Anfrage
Überprüfen Sie, ob die in den vorherigen Schritten eingegebenen Informationen korrekt sind:
- Datum des Beginns der Gültigkeit des Vertrages,
- Kontaktdaten des Passinhabers,
- Bankverbindung...
Im Falle eines Fehlers klicken Sie einfach auf das "Bleistift"-Piktogramm, um ihn zu korrigieren.
Sobald alles konform ist, können Sie unten auf der Seite auf "Ich bestätige, dass diese Daten korrekt sind" klicken .
11. Vertragsunterzeichnung durch den Passinhaber.
Um das Abonnement fortzusetzen, ist die Unterzeichnung des Vertrags durch den Inhaber des Passes erforderlich. Dazu müssen Sie:
- Lesen Sie die Datenschutzerklärung,
- Lesen Sie den Vertrag,
Sobald der Vertrag vom Passinhaber unterzeichnet wurde, wird in einer Nachricht darauf hingewiesen, dass eine E-Mail an den Zahler gesendet wurde, um das Abonnement abzuschließen und wiederum den Vertrag zu unterzeichnen.
12. Erhalt der an den Vertragszahler gesendeten E-Mail.
Gehen Sie zu Ihrem Postfach und klicken Sie auf den aktiven Link , um das Abonnement abzuschließen.
13. Verbindung zum Île-de-France Mobilités Connect-Konto des Vertragszahlers
Der Zahler verbindet sich mit seinem Île-de-France Mobilités Connect-Konto.
14. Überprüfung der Daten des Vertragszahlers
Überprüfen Sie alle Informationen, die beim Zahler des Vertrags vorab eingegeben wurden: Bankverbindung, persönliche Daten, Adresse und fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt fort.
15. Unterzeichnung des Vertrags und des SEPA-Mandats durch den Vertragszahler
Um das Abonnement abzuschließen, muss der Zahler des Vertragsden Vertrag und das SEPA-Mandat elektronisch abbuchen.
Dazu müssen Sie:
- dieAllgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des NL+-Vertrags akzeptieren,
- die allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen der Navigo-Karte akzeptieren,
- Akzeptieren Sie die allgemeinen Verkaufsbedingungen der Website.
- Geben Sie den per SMS erhaltenen OTP-Code ein , um den Vertrag elektrisch zu unterzeichnen
Bestätigen Sie dann das Abonnement.