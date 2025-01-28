3. Geben Sie die Informationen des Passinhabers und des Zahlers des Vertrags ein

Füllen Sie die Felder mit den Informationen des minderjährigen Inhabers aus.

Zum Feld "E-Mail":

Wenn der minderjährige Karteninhaber kein Île-de-France Mobilités Connect-Konto hat , müssen Sie eine andere E-Mail-Adresse als die des Vertragszahlers und anders als die eines anderen Navigo-Kunden ausfüllen. Am Ende dieses Schritts wird eine E-Mail an diese Adresse gesendet, um das Abonnement fortzusetzen.

Die Informationen des Zahlers werden vorausgefüllt.

Nachdem Sie auf "Weiter" geklickt haben, wird eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass eine E-Mail an den Passinhaber gesendet wurde, um das Abonnement fortzusetzen.