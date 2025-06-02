Haben Sie ein Kompatibilitätsproblem und/oder ein Problem mit dem Zusammenleben? Keine Panik! Wir geben Ihnen die Lösung.

Allgemein

Wenn Sie beim Kauf auf ein Problem stoßen:

Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen verwendete Ständer mit dem ticket oder Plan kompatibel ist, den Sie kaufen möchten.

mit dem ticket oder Plan kompatibel ist, den Sie kaufen möchten. Verwenden Sie ein neues Gerät oder Medium für den zweiten ticket.

für den zweiten ticket. Verwenden Sie vorhandene tickets , bevor Sie ein neues kaufen.

Tipps, um Ihre Reise zu erleichtern

Hier sind unsere Tipps, um unterwegs ein Kompatibilitätsproblem zu vermeiden.

1. Bewahren Sie die tickets für den Flughafen separat auf

Bewahren Sie Ihrer Einfachheit halber Ihr ticket "Paris Region Aéroports" auf einem separaten Navigo Easy-Pass auf. Es gerät oft in Konflikt mit anderen tickets: Es wird gesagt, dass es nicht mit diesen anderen tickets zusammenlebt . Gleiches gilt für das t+ Ticket, das verschwindet.

2. Verfügbarkeit prüfen

Nicht alle tickets können auf allen Kanälen und Geräten gekauft und gespeichert werden. Stellen Sie sicher, dass die gewünschte ticket mit dem Gerät Ihrer Wahl (Telefon, Smartwatch, Navigo Easy) und dem Vertriebskanal (Telefon, Verkaufsautomat) kompatibel ist.

Überprüfen Sie die Kompatibilität von tickets

3. Pakete haben Vorrang

Wenn Sie sowohl ein Ticket als auch ein Paket auf demselben Medium haben, wird das Paket immer zuerst entwertet. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein Metro-Zug-RER-Ticket und ein Paris Visite-Ticket kaufen, das Sie erst am nächsten Tag nutzen möchten.

● Diese Regel gilt für alle Pläne ohne bestimmtes Startdatum.

● Ein Navigo Day-Paket ist nur für das gewählte Datum gültig.

● Ein Paris Visite-Paket ist nach dem Aufladen ab der nächsten Validierung gültig.

Auf der anderen Seite ist alles in Ordnung, wenn Sie ein U-Bahn-Zug-RER-Ticket und ein Navigo Day-Ticket auf demselben Gerät haben, wird das U-Bahn-Zug-RER-Ticket nicht verwendet, solange Ihr Navigo Day-Pass gültig ist.

4. 1 Pass = 1 Person

Wenn Sie mit anderen reisen, können Sie keinen Android-Pass oder ein Android-Telefon teilen. Wenn Sie 2 tickets auf Ihrem Navigo Easy-Pass haben, wird Ihnen der Zugang beim zweiten Mal verweigert, wenn Sie Ihren Pass zweimal hintereinander validieren, und es wird nur ein ticket gezählt.

Wenn Sie mit anderen reisen, muss jeder seinen eigenen Pass haben.

Benötigen Sie weitere Informationen?

