Wie lade ich tickets auf meinen Navigo imagine R Pass?
Sie können Ihren gekauften ticket auf Ihren Navigo imagine R Pass laden:
- telefonisch über die Anwendung Ile-de-France Mobilités oder die von offiziellen Wiederverkäufern.
Alle Details finden Sie im Abschnitt Wie lade ich meinen Navigo-Pass mit meinem Telefon auf?;
- an den Verkaufsautomaten der RATP-Bahnhöfe oder der SNCF-Bahnhöfe Transilien;
- an den Fahrkartenschaltern, Verkaufsstellen und Handelsvertretungen der Transportunternehmen RATP und Transilien SNCF.
Informationen zur Verlängerung eines Imagine R-Plans finden Sie unter Wie kann ich einen Navigo-Pass mit meinem Telefon einsehen und aufladen?