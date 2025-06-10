Im Falle einer nachgewiesenen Fehlfunktion wird Ihr Navigo imagine R-Pass sofort ersetzt.

Der Austausch erfolgt an allen Schaltern der Spediteure, den RATP-Verkaufsstellen und den SNCF-Serviceschaltern Navigo.

Der Austausch ist kostenlos, es sei denn, es stellt sich heraus, dass die Fehlfunktion auf die Nichteinhaltung der in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen der Pakete festgelegten Vorsichtsmaßnahmen durch den Benutzer zurückzuführen ist imagine R Junior, imagine R School und imagine R Student.

Der Ersatz erfordert die Rückgabe des defekten Passes.