Wenn Sie Ihren Navigo-Pass online bestellen, wird für den Erhalt Ihres Navigo-Passes ein Zeitraum von maximal 21 Tagen zwischen dem Datum des Eingangs der Bestellung bei der Navigo-Agentur und dem Datum des Versands des Navigo-Passes an den Inhaber (Poststempel als Nachweis) angegeben.



Wenn Sie in diesem Zeitraum Transport tickets kaufen, werden diese nicht erstattet.

Wenn Sie jedoch nach Ablauf dieser Frist von 21 Tagen nach Erhalt Ihrer gültigen Datei Ihren Navigo-Pass nicht erhalten haben und Transport tickets kaufen müssen, können Sie gemäß den geltenden AGB eine Rückerstattung erhalten.