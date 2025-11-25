Wenn Sie eine Fehlfunktion Ihres Navigo-Passes bemerken, können Sie sich melden

An einem RATP- oder SNCF-Schalter : Im Falle einer nachgewiesenen Fehlfunktion erhalten Sie einen Pannencoupon zusammen mit einer provisorischen Karte im Austausch gegen den defekten Navigo-Pass. Sie müssen sich dann an die Handelsvertretung der Spediteure, einige RATP-Schalter oder an den SNCF-Serviceschalter Navigo wenden, wo Ihnen Ihr neuer Pass kostenlos im Austausch gegen den zuvor erhaltenen Pannencoupon und die vorläufige Karte ausgehändigt wird.

An einem RATP-Schalter : Sie haben auch die Möglichkeit, Ihren neuen Navigo-Pass zu bestellen und ihn innerhalb von 3 Tagen am RATP-Schalter Ihrer Wahl zu erhalten.

Per Post: Dazu müssen Sie einen Schadenschein an einem Schalter des Spediteurs abholen. Ein Pannencoupon zusammen mit einer personalisierten temporären Karte wird Ihnen im Austausch für den defekten Navigo-Pass ausgehändigt. Sie müssen den Beleg innerhalb von 48 Stunden ausfüllen und an folgende Adresse senden:

NAVIGO AGENTUR

TSA 84452

77213 CEDEX AVON

Nach Erhalt des Belegs bei der Agentur Navigo wird Ihnen innerhalb von 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) ein neuer Pass zugesandt. Außer im Falle einer Störung, die der Agentur Navigo zuzuschreiben ist, kann kein Transport ticket über diesen Zeitraum hinaus erstattet werden.

GUT ZU WISSEN

Wenn Sie nicht reisen können, kann ein Dritter Ihren Navigo-Pass, Ihre Vollmacht, Ihren Personalausweis und seinen eigenen mitbringen. Der Umtausch des Navigo-Passes ist kostenlos, es sei denn, es stellt sich heraus, dass die Verschlechterung auf den Inhaber zurückzuführen ist.