Um die tickets auf Ihr Telefon laden und sicher aufbewahren zu können, ist ein bestimmter Installationsschritt erforderlich und es gibt Voraussetzungen für das Telefon.

Überprüfen Sie die Voraussetzungen für die Nutzung des Dienstes.

Um herauszufinden, ob Ihr Telefon mit dem Service zum Kaufen und Laden von tickets in das Telefon kompatibel ist, ist es am einfachsten, den Dienst zu verwenden. Während der Installation des Dienstes führt Sie die App und zeigt Informationen an, falls Ihr Telefon und/oder Ihre SIM-Karte nicht kompatibel ist. Wenn die App anzeigt, dass Ihre SIM-Karte nicht kompatibel ist, während Ihr Telekommunikationsanbieter ORANGE oder SOSH ist, können Sie ihn kontaktieren und ihn nach einer NFC-SIM-Karte fragen.

Falls Ihre SIM-Karte oder Ihr Telefon nicht kompatibel ist, um tickets im Telefon aufzuladen, können Sie Ihr Telefon wahrscheinlich verwenden, um Ihren Navigo-Pass anzuzeigen und aufzuladen

Wenn Sie den Dienst bereits genutzt haben und ohne Hardwarewechsel eine Meldung angezeigt wird, dass Ihr Telefon nicht kompatibel ist, kann es erforderlich sein, die Daten aus der Contactless Ticket-App zu löschen, um wieder auf den Dienst zugreifen zu können.