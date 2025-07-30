Welche Art von Navigo-Pass benötige ich, um von den Tarifen von Solidarité Transport zu profitieren?

Aktualisiert am 30 Juli 2025

Nur mit dem Navigo-Pass, der mit Ihrem Namen, Vornamen und Foto personalisiert ist, haben Sie Zugang zu den Transportsolidaritätstarifen.

  • Wenn Sie bereits einen Navigo-Pass für Ihr Navigo-Paket haben, müssen Sie keinen weiteren anfordern, Ihr Pass ist für die Tarife von Solidarité Transport geeignet.
  • Mit den Pässen Navigo Discovery, imagine R (für Studenten und Studenten), Annual (Jahresabonnement) oder Easy können keine Gebühren erhoben werden.
    Woher wissen Sie, welche Unterstützung Sie haben?
  • Pro Person kann nur ein Navigo-Pass ausgestellt werden. Wie beantrage ich einen Navigo-Pass?