Nur mit dem Navigo-Pass, der mit Ihrem Namen, Vornamen und Foto personalisiert ist, haben Sie Zugang zu den Transportsolidaritätstarifen.

Wenn Sie bereits einen Navigo-Pass für Ihr Navigo-Paket haben, müssen Sie keinen weiteren anfordern, Ihr Pass ist für die Tarife von Solidarité Transport geeignet.

Mit den Pässen Navigo Discovery, imagine R (für Studenten und Studenten), Annual (Jahresabonnement) oder Easy können keine Gebühren erhoben werden.

Woher wissen Sie, welche Unterstützung Sie haben?

Woher wissen Sie, welche Unterstützung Sie haben? Pro Person kann nur ein Navigo-Pass ausgestellt werden. Wie beantrage ich einen Navigo-Pass?