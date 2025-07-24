Erneuerung für CSS

Wenn Sie den CSS-ticket-Rabatt erhalten, erhalten Sie automatisch ein Verlängerungsformular.

Senden Sie Ihre neue CSS-Bescheinigung zurück, die Sie von Ihrer Krankenkasse erhalten haben.

Sobald Ihre Akte bearbeitet ist, erhalten Sie einen Brief, eine E-Mail oder eine SMS (je nach Kontaktmethode).

Wenn Ihre Rechte verlängert werden, müssen Sie Ihr Recht auf Ihren Navigo-Pass laden : in der mobilen App oder an den RATP- oder SNCF-Geldautomaten.

Erneuerung für SSA

Wenn Sie von der ticket Ermäßigung der SSA profitieren, prüft die Agentur für Transportsolidarität Ihre Akte automatisch im letzten Monat der Gültigkeit Ihrer Rechte.

Sie werden per Post, E-Mail oder SMS (je nach gewählter Kontaktmethode) über Ihre neue Situation informiert.

Wenn Ihre Rechte verlängert werden, müssen Sie Ihr Recht auf Ihren Navigo-Pass laden : in der mobilen App oder an den RATP- oder SNCF-Geldautomaten.

Erneuerung für RSA

Wenn Sie im ticket des RSA freien Zugang haben, prüft die Agence Solidarité Transport Ihre Akte automatisch im letzten Monat der Gültigkeit Ihrer Rechte.