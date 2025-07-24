Wie erfolgt die Erneuerung der Transportsolidaritätsreduktion?
Erneuerung für CSS
Wenn Sie den CSS-ticket-Rabatt erhalten, erhalten Sie automatisch ein Verlängerungsformular.
- Senden Sie Ihre neue CSS-Bescheinigung zurück, die Sie von Ihrer Krankenkasse erhalten haben.
- Sobald Ihre Akte bearbeitet ist, erhalten Sie einen Brief, eine E-Mail oder eine SMS (je nach Kontaktmethode).
- Wenn Ihre Rechte verlängert werden, müssen Sie Ihr Recht auf Ihren Navigo-Pass laden : in der mobilen App oder an den RATP- oder SNCF-Geldautomaten.
Erneuerung für SSA
Wenn Sie von der ticket Ermäßigung der SSA profitieren, prüft die Agentur für Transportsolidarität Ihre Akte automatisch im letzten Monat der Gültigkeit Ihrer Rechte.
- Sie werden per Post, E-Mail oder SMS (je nach gewählter Kontaktmethode) über Ihre neue Situation informiert.
- Wenn Ihre Rechte verlängert werden, müssen Sie Ihr Recht auf Ihren Navigo-Pass laden : in der mobilen App oder an den RATP- oder SNCF-Geldautomaten.
Erneuerung für RSA
Wenn Sie im ticket des RSA freien Zugang haben, prüft die Agence Solidarité Transport Ihre Akte automatisch im letzten Monat der Gültigkeit Ihrer Rechte.
- Sie werden per Post, E-Mail oder SMS (je nach gewählter Kontaktmethode) über Ihre neue Situation informiert.
- Wenn Ihre Rechte verlängert werden, müssen Sie Ihr Recht auf Ihren Navigo-Pass laden : in der mobilen App oder an den RATP- oder SNCF-Geldautomaten.
- Vergessen Sie nicht, Ihre Situation bei der CAF oder der MSA auf dem neuesten Stand zu halten, da Ihre Akte sonst nicht bearbeitet wird.