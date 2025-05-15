Wenn es sich bei dem verlorenen/gestohlenen Telefon und dem neuen Telefon um Android-Handys handelt, die mit dem Dienst kompatibel sind, können Sie Ihren Navigo Month- oder Navigo Week-Plan sofort wiederherstellen. Gehen Sie dazu zur Anwendung Ile-de-France Mobilités im Menü Kontakt > Meine Transport-tickets [...] > Mein Telefon> Ich möchte den Inhalt eines alten Telefons wiederherstellen.

Die Abholung Ihres Pakets ist möglich, sofern Sie Ihr Telefon zuvor über die Anwendung Île-de-France Mobilités im Menü Mein Bereich > Meine Medien mit Ihrem Île-de-France Mobilités-Konto verknüpft haben.

Andernfalls (neues Telefon nicht mit dem Dienst kompatibel, angeschlossene Uhr verloren, Support nicht mit Ihrem Konto verknüpft), senden Sie Ihre Anfrage unverzüglich auf einem anderen Telefon in der Transportanwendung über den Abschnitt Kontakt > Meine Transport tickets [...] / Ich habe mein Telefon verloren / Mir wurde gestohlen.

Um den Verlust/Diebstahl Ihres Telefons zu melden, können Sie dies auch direkt auf der Website von Île-de-France Mobilités tun