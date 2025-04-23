Die Orlybus-Linie hält an, was mache ich mit meinen Orlybus-tickets?
Die Orlybus-Linie wurde am 3. März eingestellt und Sie haben noch Orlybus-tickets? Keine Panik! Wir erklären, wie es geht:
1. Ich habe ein ticket auf meinem Telefon gekauft
- Antrag auf Rückerstattung, wenn der Kauf weniger als 1 Jahr alt ist (Datum < mars 2024)
Um eine Rückerstattung zu beantragen, müssen Sie über die Registerkarte Kauf auf den Link "Kontakt" klicken und dann den Abschnitt "Auf mein Telefon geladene tickets" > "Andere Anfragen" auswählen.
Nach der Rückerstattung:
- Wenn Sie einen ticket erneut kaufen möchten:
Der ticket-Katalog kann nicht angezeigt werden, da der Orlybus-ticket noch auf Ihrem Telefon anhängig ist.
Ein Popup-Fenster wird angezeigt, um Sie über das Vorhandensein des ausstehenden ticket zu informieren. Nach der Validierung des Popups wird der ticket von Ihrem Telefon gelöscht und Sie können normal fortfahren.
- Wenn Sie kein neues ticket kaufen möchten:
Der OrlyBus-ticket kann nicht verwendet werden und bleibt auf Ihrem Telefon sichtbar, bis Sie einen neuen Kauf tätigen.
2. Ich habe ein Orlybus-Magnetticket gekauft
Sie können Ihren magnetischen OrlyBus-ticket an einer Verkaufsstelle gegen ein Paris-Région <> Aéroports-Ticket umtauschen, indem Sie die Differenz von 2 € bezahlen.
3. Ich habe einen OrlyBus-ticket mit Navigo Easy Pass gekauft
Dieses ticket kann nicht umgetauscht, zurückgegeben oder aus dem Easy-Pass gelöscht werden.
Um eine Rückerstattung zu erhalten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Gehen Sie zum Kundendienst, wo Ihnen ein Mitarbeiter Folgendes aushändigt: Ein Rückerstattungsantragsformular und eine Pass-Konsultationsquittung , aus der das Vorhandensein des vor weniger als einem Jahr gekauften OrlyBus-ticket hervorgeht.
- Sie müssen per Post senden: Das ausgefüllte Rückerstattungsantragsformular, die Quittung für die Konsultation des Passes, den Easy-Pass mit dem OrlyBus-ticket.
Erfahren Sie mehr über Alternativen zur Orlybus-Linie