Die Orlybus-Linie hält an, was mache ich mit meinen Orlybus-tickets?

Aktualisiert am 23 April 2025

Die Orlybus-Linie wurde am 3. März eingestellt und Sie haben noch Orlybus-tickets? Keine Panik! Wir erklären, wie es geht:

1. Ich habe ein ticket auf meinem Telefon gekauft

  • Antrag auf Rückerstattung, wenn der Kauf weniger als 1 Jahr alt ist (Datum < mars 2024)
    Um eine Rückerstattung zu beantragen, müssen Sie über die Registerkarte Kauf auf den Link "Kontakt" klicken und dann den Abschnitt "Auf mein Telefon geladene tickets" > "Andere Anfragen" auswählen.

Nach der Rückerstattung:

  • Wenn Sie einen ticket erneut kaufen möchten:
    Der ticket-Katalog kann nicht angezeigt werden, da der Orlybus-ticket noch auf Ihrem Telefon anhängig ist.
    Ein Popup-Fenster wird angezeigt, um Sie über das Vorhandensein des ausstehenden ticket zu informieren. Nach der Validierung des Popups wird der ticket von Ihrem Telefon gelöscht und Sie können normal fortfahren.
  • Wenn Sie kein neues ticket kaufen möchten:
    Der OrlyBus-ticket kann nicht verwendet werden und bleibt auf Ihrem Telefon sichtbar, bis Sie einen neuen Kauf tätigen.

2. Ich habe ein Orlybus-Magnetticket gekauft

Sie können Ihren magnetischen OrlyBus-ticket an einer Verkaufsstelle gegen ein Paris-Région <> Aéroports-Ticket umtauschen, indem Sie die Differenz von 2 € bezahlen.

3. Ich habe einen OrlyBus-ticket mit Navigo Easy Pass gekauft

Dieses ticket kann nicht umgetauscht, zurückgegeben oder aus dem Easy-Pass gelöscht werden.
Um eine Rückerstattung zu erhalten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

  1. Gehen Sie zum Kundendienst, wo Ihnen ein Mitarbeiter Folgendes aushändigt: Ein Rückerstattungsantragsformular und eine Pass-Konsultationsquittung , aus der das Vorhandensein des vor weniger als einem Jahr gekauften OrlyBus-ticket hervorgeht.
  2. Sie müssen per Post senden: Das ausgefüllte Rückerstattungsantragsformular, die Quittung für die Konsultation des Passes, den Easy-Pass mit dem OrlyBus-ticket.

