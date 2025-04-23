Die Orlybus-Linie wurde am 3. März eingestellt und Sie haben noch Orlybus-tickets? Keine Panik! Wir erklären, wie es geht:

1. Ich habe ein ticket auf meinem Telefon gekauft

Antrag auf Rückerstattung, wenn der Kauf weniger als 1 Jahr alt ist (Datum < mars 2024)

Um eine Rückerstattung zu beantragen, müssen Sie über die Registerkarte Kauf auf den Link "Kontakt" klicken und dann den Abschnitt "Auf mein Telefon geladene tickets" > "Andere Anfragen" auswählen.

Nach der Rückerstattung:

Wenn Sie einen ticket erneut kaufen möchten:

Der ticket-Katalog kann nicht angezeigt werden, da der Orlybus-ticket noch auf Ihrem Telefon anhängig ist.

Ein Popup-Fenster wird angezeigt, um Sie über das Vorhandensein des ausstehenden ticket zu informieren. Nach der Validierung des Popups wird der ticket von Ihrem Telefon gelöscht und Sie können normal fortfahren.

Wenn Sie kein neues ticket kaufen möchten:

Der OrlyBus-ticket kann nicht verwendet werden und bleibt auf Ihrem Telefon sichtbar, bis Sie einen neuen Kauf tätigen.

2. Ich habe ein Orlybus-Magnetticket gekauft

Sie können Ihren magnetischen OrlyBus-ticket an einer Verkaufsstelle gegen ein Paris-Région <> Aéroports-Ticket umtauschen, indem Sie die Differenz von 2 € bezahlen.

3. Ich habe einen OrlyBus-ticket mit Navigo Easy Pass gekauft

Dieses ticket kann nicht umgetauscht, zurückgegeben oder aus dem Easy-Pass gelöscht werden.

Um eine Rückerstattung zu erhalten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

Gehen Sie zum Kundendienst, wo Ihnen ein Mitarbeiter Folgendes aushändigt: Ein Rückerstattungsantragsformular und eine Pass-Konsultationsquittung , aus der das Vorhandensein des vor weniger als einem Jahr gekauften OrlyBus-ticket hervorgeht. Sie müssen per Post senden: Das ausgefüllte Rückerstattungsantragsformular, die Quittung für die Konsultation des Passes, den Easy-Pass mit dem OrlyBus-ticket.

