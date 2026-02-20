Die Linie RoissyBus hält ab dem 1. März und Sie haben noch tickets RoissyBus? Keine Panik! Wir erklären, wie es geht:

1. Ist Ihr RoissyBus-ticket in Ihrem Telefon?

Sie können eine Rückerstattung beantragen, wenn der Kauf weniger als 1 Jahr alt ist (Datum < mars 2025)

Um eine Rückerstattung über die Anwendung Île-de-France Mobilités zu beantragen, müssen Sie über die Registerkarte Mein Bereich auf den Link "Kundendienst" klicken und dann den Abschnitt "Ein Problem mit meinen tickets" auswählen [...]> "Ich möchte eine Rückerstattung beantragen".

Wenn Sie nach der Rückerstattung einen ticket erneut kaufen möchten:

Ein Popup-Fenster wird angezeigt, um Sie über das Vorhandensein des ausstehenden RoissyBus-ticket zu informieren.

Bestätigen Sie das Popup, um den ticket von Ihrem Telefon zu entfernen und normal mit dem Einkaufen fortzufahren.



2. Ist Ihr RoissyBus-ticket Navigo Easy Pass?

Dieses ticket kann nicht umgetauscht, zurückgegeben oder aus dem Navigo Easy Pass gelöscht werden.

Um eine Rückerstattung zu erhalten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

Gehen Sie zum Kundendienst, wo Ihnen ein Mitarbeiter ein Rückerstattungsantragsformular und eine Quittung für den Pass aushändigt , aus dem hervorgeht, dass der vor weniger als einem Jahr gekaufte RoissyBus-ticket vorhanden ist. Sie müssen das ausgefüllte Rückerstattungsantragsformular, die Quittung für die Konsultation des Passes und den Navigo Easy-Pass mit dem RoissyBus-ticket per Post senden. Sie erhalten den ticket für 14 € und den Pass für 2 € oder 16 € erstattet.

Erfahren Sie mehr über Alternativen zur RoissyBus-Linie