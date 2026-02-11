RoissyBus hält an: Wie erreicht man den Flughafen Charles-de-Gaulle ab dem 1. März 2026?

Möglicherweise haben Sie es bereits ausgeliehen, um zum Flughafen zu gelangen. Der RoissyBus-Shuttle , der seit 1992 Paris (Opernviertel) mit dem Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle verbindet, wird am 1. März 2026 endgültig eingestellt.

Warum den RoissyBus-Shuttle stoppen?

Für Reisende, die zum Flughafen fahren, ist es das Ziel, so einfach und schnell wie möglich an ihr Ziel zu gelangen, oder:

Der RoissyBus-Shuttle folgte einer Route mit sehr hohem Verkehrsaufkommen (insbesondere im Zentrum von Paris und im südlichen Bereich der Autobahn A1): Seine Pünktlichkeit hing daher stark vom Straßenverkehr ab und die Transportzeiten waren sehr zufällig

(insbesondere im Zentrum von Paris und im südlichen Bereich der Autobahn A1): Infolgedessen nutzten ihn immer weniger Reisende : Die Fahrgastzahlen sind seit 2023 um fast 40 % zurückgegangen .

Île-de-France Mobilités hat sich daher entschieden, den Shuttle einzustellen, um Lösungen anzubieten, die eine zuverlässigere Reisezeit garantieren.