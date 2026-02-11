RoissyBus hält an: Wie erreicht man den Flughafen Charles-de-Gaulle ab dem 1. März 2026?
Möglicherweise haben Sie es bereits ausgeliehen, um zum Flughafen zu gelangen. Der RoissyBus-Shuttle , der seit 1992 Paris (Opernviertel) mit dem Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle verbindet, wird am 1. März 2026 endgültig eingestellt.
Warum den RoissyBus-Shuttle stoppen?
Für Reisende, die zum Flughafen fahren, ist es das Ziel, so einfach und schnell wie möglich an ihr Ziel zu gelangen, oder:
- Der RoissyBus-Shuttle folgte einer Route mit sehr hohem Verkehrsaufkommen (insbesondere im Zentrum von Paris und im südlichen Bereich der Autobahn A1): Seine Pünktlichkeit hing daher stark vom Straßenverkehr ab und die Transportzeiten waren sehr zufällig
- Infolgedessen nutzten ihn immer weniger Reisende : Die Fahrgastzahlen sind seit 2023 um fast 40 % zurückgegangen .
Île-de-France Mobilités hat sich daher entschieden, den Shuttle einzustellen, um Lösungen anzubieten, die eine zuverlässigere Reisezeit garantieren.
Wie komme ich ab dem 1. März 2026 zum Flughafen Paris-Charles de Gaulle?
Option Nr. 1: Fahren Sie mit der RER B zum Flughafen
Die RER-Linie B bedient die drei Terminals (1,2,3) des Flughafens Roissy-Charles de Gaulle.
Sie können zum Flughafen gehen, indem Sie zu jedem Bahnhof gehen, der die RER B in Richtung Flughafen Ch. de Gaulle 2- TGV bedient.
Wie sind die Öffnungszeiten?
Ein Zug fährt alle 6 bis 15 Minuten in beide Richtungen von ca. 4:50 Uhr bis Mitternacht.
Ticket: Planen Sie einen ticket Transport zum Flughafentarif ein
Die Fahrt zum oder vom Flughafen mit der RER B unterliegt dem Flughafentarif : 14 € pro Strecke.
Nämlich: Wenn Sie bereits ein Navigo Monats- oder Jahresabonnement für alle Zonen haben (imagine R oder Senior), sind die Fahrten zum und vom Flughafen inbegriffen.
Option Nr. 2: Fahren Sie mit der neuen Expresslinie 9517 von Saint-Denis-Pleyel zum Flughafen
Um zum Flughafen Paris-Charles de Gaulle zu gelangen, können Sie die neue Expresslinie 9517 (ausgestattet mit den gleichen Bussen wie RoissyBus) nehmen, die eine direkte Fahrt in 30 Minuten zwischen Saint-Denis-Pleyel und dem Flughafen Roissy bietet.
Es wird Reisende am Bahnhof RoissyPôle absetzen, der nur wenige Gehminuten vom Flughafen entfernt ist.
Wo kann man es mitnehmen?
Die Haltestelle befindet sich am Bahnhof Saint-Denis-Pleyel, erreichbar mit den Metrolinien 13, 14, RER D und den Bussen 139 und 255.
Wie sind die Öffnungszeiten?
Diese Linie wird verkehren:
- Täglich von 5:20 bis 00:30 Uhr
- An Wochentagen beträgt die Frequenz 15 Minuten während der Hauptverkehrszeiten und 30 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten
- Am Samstag und Sonntag fahren die Busse tagsüber alle 20 Minuten und abends alle 30 Minuten
Welche Transport ticket kaufen?
Die Linie 9517 wird mit einem Bus-Tram-Ticket oder mit einer Jahres- und Monatskarte erreichbar sein.
Option Nr. 3: Fahren Sie mit dem Bus von Nation oder Porte de la Chapelle mit den Linien 350 und 351 zum Flughafen
Die Buslinien 351 und 350 bringen Sie zum Flughafen Roissy - Charles de Gaulle.
Welche Transport ticket kaufen?
Sie sind mit einem Bus-Tram-Ticket oder mit einer Jahres- und Monatskarte zugänglich.
Bus 350 nach Porte de La Chapelle
Der Bus 350 fährt alle 15 bis 35 Minuten und verbindet Paris Porte de la Chapelle <> mit dem Flughafen Charles de Gaulle in 60 bis 80 Minuten , je nachdem, an welcher Haltestelle Sie einsteigen.
Bus 351 nach Nation
Der Bus 351 fährt alle 15 bis 30 Minuten und verbindet Paris-Nation <> mit dem Flughafen Charles de Gaulle in 70 bis 90 Minuten , je nachdem, an welcher Haltestelle Sie einsteigen.
Mit der Metro zum Flughafen Roissy-Charles de Gaulle: bald Realität?
Bis 2030 können Reisende dank der Eröffnung der Linie 17 mit der U-Bahn zum Flughafen gelangen (wie es bereits bei der U-Bahn-Linie 14 zum Flughafen Orly der Fall ist).
Diese neue 100% barrierefreie Metrolinie wird Saint-Denis-Pleyel über den Flughafen Roissy-Charles de Gaulle mit Le Mesnil-Amelot verbinden.
Die Linie RoissyBus hält, was mache ich mit meinen RoissyBus-tickets?
Die Linie RoissyBus hält ab dem 1. März und Sie haben noch tickets RoissyBus? Keine Panik! Wir erklären, wie es geht.