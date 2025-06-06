Wie kann ich meinen Navigo-Jahresplan aussetzen?
Die Aussetzung eines Navigo-Jahrespakets kann entweder:
- per Internet in Ihrem persönlichen Bereich: vor der Aktualisierung Ihres Passes an einer Verkaufsstelle, an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten
- oder telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités oder die der offiziellen Wiederverkäufer , um die Aussetzung abzuschließen.
In diesem Fall werden Ihnen zwei Daten zur Berücksichtigung der Aussetzung vorgeschlagen, nämlich der Folgemonat oder der darauf folgende Monat. Sobald Ihre Online-Sperrung registriert ist, müssen Sie 48 Stunden warten, um Ihre Sperrung abzuschließen:
- entweder in einer Verkaufsstelle direkt im Bahnhof oder Bahnhof, an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten
- entweder in der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités oder in denen offizieller Wiederverkäufer im Abschnitt "Kauf". Die Apps können imApple Store oder Play Store heruntergeladen werden.
Ausführlichere Informationen finden Sie auf dieser Seite.
Wie ändere ich meine Verträge mit meinem Navigo-Pass?
Sie haben zwei Möglichkeiten:
1. Per Internet mit Aktualisierung am Automaten oder auf dem Handy:
- Gehen Sie zur Website iledefrance-mobilites.fr, Zugriff auf mein Konto , um Ihr Profil zu bearbeiten (sperren, fortsetzen oder bearbeiten).
- Sobald die Änderung vorgenommen wurde, aktualisieren Sie Ihren Navigo-Pass:
- direkt auf Ihrem Telefon über Ihre gewohnte Mobilitäts-App,
- an Verkaufsautomaten,
- oder in einer Spediteur-Verkaufsstelle.
2. Physisch:
- Gehen Sie zu den RATP-Schaltern oder den SNCF-Serviceschaltern von Navigo.
Wichtige Informationen:
Im speziellen Fall der Aussetzung :
- Wenn Sie Ihren Plan vor dem 15. des Monats aussetzen, werden Sie nicht belastet.
- Nach dem 15. werden Sie belastet, aber innerhalb weniger Tage automatisch zurückerstattet .
Sie können Ihren Pass jederzeit reaktivieren.
Mehr Infos zu: www.iledefrance-mobilites.fr