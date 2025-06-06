Die Aussetzung eines Navigo-Jahrespakets kann entweder:

per Internet in Ihrem persönlichen Bereich : vor der Aktualisierung Ihres Passes an einer Verkaufsstelle , an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten

: vor der Aktualisierung Ihres Passes , an einem RATP- oder oder telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités oder die der offiziellen Wiederverkäufer , um die Aussetzung abzuschließen.

In diesem Fall werden Ihnen zwei Daten zur Berücksichtigung der Aussetzung vorgeschlagen, nämlich der Folgemonat oder der darauf folgende Monat. Sobald Ihre Online-Sperrung registriert ist, müssen Sie 48 Stunden warten, um Ihre Sperrung abzuschließen:

entweder in einer Verkaufsstelle direkt im Bahnhof oder Bahnhof , an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten

, an entweder in der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités oder in denen offizieller Wiederverkäufer im Abschnitt "Kauf". Die Apps können imApple Store oder Play Store heruntergeladen werden.

Ausführlichere Informationen finden Sie auf dieser Seite.