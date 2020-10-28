Wie kann ich meinen Navigo-Jahresplan aussetzen?
Möchten Sie Ihre Navigo Annual oder Navigo Annual Senior Pricing aussetzen? Gehen Sie ins Internet, um Ihren Antrag auf Aussetzung zu initiieren.
Sie haben dann bis zum 4. des laufenden Monats um 23:59 Uhr Zeit, Ihren Pass telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités, die der offiziellen Wiederverkäufer oder an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten zu aktualisieren, um Ihre bereits im Internet eingeleitete Aussetzung abzuschließen.
Sie können sich auch an die Handelsvertretung der Spediteure, an bestimmte RATP-Schalter oder an die SNCF-Serviceschalter Navigo wenden, um Ihre Pauschalreise direkt auszusetzen. Erläuterungen.
Wie ändere ich meine Verträge mit meinem Navigo-Pass?
Sie haben zwei Möglichkeiten:
1. Per Internet mit Aktualisierung am Automaten oder auf dem Handy:
- Gehen Sie zur Website iledefrance-mobilites.fr, Zugriff auf mein Konto , um Ihr Profil zu bearbeiten (sperren, fortsetzen oder bearbeiten).
- Sobald die Änderung vorgenommen wurde, aktualisieren Sie Ihren Navigo-Pass:
- direkt auf Ihrem Telefon über Ihre gewohnte Mobilitäts-App,
- an Verkaufsautomaten,
- oder in einer Spediteur-Verkaufsstelle.
2. Physisch:
- Gehen Sie zu den RATP-Schaltern oder den SNCF-Serviceschaltern von Navigo.
Wichtige Informationen
Im speziellen Fall der Aussetzung :
- Wenn Sie Ihren Plan vor dem 15. des Monats aussetzen, werden Sie nicht belastet.
- Nach dem 15. werden Sie belastet, aber innerhalb weniger Tage automatisch zurückerstattet .
Sie können Ihren Pass jederzeit reaktivieren.
Mehr Infos zu: www.iledefrance-mobilites.fr
Sperren Sie meinen Pass über das Internet, mit Update an einem Automaten oder Telefon
- Gehen Sie zu Ihrem My Space > My Navigo ;
- Wählen Sie den Vertrag aus, den Sie aussetzen möchten.
- Klicken Sie auf "Anhalten oder Beenden" und dann auf "Anhalten";
- Wählen Sie das gewünschte Startdatum der Aussetzung (den Folgemonat oder den Monat danach) aus, indem Sie auf eine der beiden Schaltflächen klicken, die Daten vorschlagen, geben Sie gegebenenfalls Ihre persönlichen Daten ein, kreuzen Sie das Kästchen an, das bestätigt, dass Sie zur Kenntnis genommen haben, dass die Berücksichtigung Ihres Antrags auf Aussetzung erst nach der Aktualisierung Ihres Passes in der Anwendung Île-de-France Mobilités wirksam wird, die von offiziellen Wiederverkäufern , in einer Verkaufsstelle oder an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten, damit die Schaltfläche "Validieren" nicht mehr ausgegraut ist, und dann validieren;
- Seien Sie vorsichtig, stellen Sie sicher, dass das gewählte Startdatum der Aussetzung das gewünschte ist;
- Warten Sie 48 Stunden nach der Validierung Ihrer Online-Bewerbung;
- Aktualisieren Sie Ihren Pass, damit die Sperrung wirksam wird:
- Entweder über die mobile Anwendung IDF Mobilités oder die von offiziellen Händlern (erhältlich im Apple Store oder Play Store):
1 - Wählen Sie im Menü "Kaufen" den Abschnitt "Auf meinem Navigo-Pass",
2 - Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Pass zu aktualisieren.
- Entweder an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten
Achtung
Das Datum der Aktualisierung Ihres Passes bestätigt den effektiven Beginn der Berücksichtigung der Sperrung. Somit ist die Aussetzung für den Monat M+1 über das Internet bis zum letzten Tag des laufenden Monats möglich. Eine Aktualisierung des Passes ist unbedingt erforderlich, von zwei Tagen nach der im Internet eingereichten Anmeldung bis zum 4. des Monats M+1.
Physisch, im Bahnhof oder Bahnhof
Mit einem Agenten, indem Sie sich an die Handelsagenturen der Spediteure, einige RATP-Schalter oder Navigo SNCF-Serviceschalter wenden, bis zum letzten Tag des laufenden Monats für eine Aussetzung im folgenden Monat.
Sie haben Ihren Pass an einem Automaten aktualisiert, um Ihre Sperrung abzuschließen, aber der Hinweis "zu aktualisierender Pass" wird immer noch in Ihrem persönlichen Bereich angezeigt?
In diesem Fall wird Ihre Federung berücksichtigt. Es ist eine Verzögerung erforderlich, bevor die Informationen in Ihrem persönlichen Bereich angezeigt werden.
Und für die anderen Pakete, Navigo Monat, Imagine R-Paket, Amethyst-Paket, Navigo-Paket Monat/Woche – Solidarität Monat/Woche?
Monats-/Wochenpakete
Monats-/Wochenpakete können nicht gekündigt, ausgesetzt oder verschoben werden, außer in bestimmten Sonderfällen:
- Pakete, die vor Monatsbeginn im Voraus gekauft wurden, können bis zum Tag vor Beginn der Gültigkeit des Pakets nur am Schalter, am Schalter, am Navigo-Serviceschalter storniert werden. Sie werden dann vom RATP- oder SNCF-Kundendienst erstattet, indem der vom Schalter/Schalter/Serviceschalter bereitgestellte Stornierungsnachweis gesendet wird.
- Nicht genutzte Pakete Navigo Mois und Navigo Semaine können in bestimmten Fällen (Entlassung, erzwungener Arbeitsplatzwechsel usw.) ganz oder teilweise erstattet werden.
- Sie haben Ihr Navigo-Monats- oder Wochenpaket auf Ihrem Smartphone gekauft und möchten eine Rückerstattung? In diesem Fall können Sie Ihre Anfrage im Abschnitt "Kontakt" der Vianavigo-Anwendung einreichen.
Navigo imagine R Paket
Da das Imagine R-Paket für ein ganzes Schuljahr abonniert wird, ist es nicht möglich, es auszusetzen. Eine Kündigung kann vorgeschlagen werden, wenn sie die in den AGB festgelegten spezifischen Kriterien erfüllt.
Amethyst-Paket
Von den Abteilungen für einen Zeitraum von einem Jahr verteilt, ist es nicht möglich, ein Amethyst-Paket auszusetzen, aber eine Kündigung ist möglich. In diesem Fall müssen Sie sich an Ihre Abteilung wenden, um die genauen Bedingungen für die Kündigung Ihres Amethyst-Pakets zu erfahren.
Ich möchte meinen Plan reaktivieren, was soll ich tun?
Wenn Sie Ihren Plan in Zahlung geben möchten, ist das Verfahren ähnlich.
Sie werden dazu in der Lage sein:
- online, von Ihrem persönlichen Bereich aus, ohne dann zu vergessen, Ihren Pass in einer Verkaufsstelle zu aktualisieren
- an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten
- oder indem Sie sich direkt an die Handelsvertretung der Spediteure, an bestimmte RATP-Schalter oder an die SNCF-Serviceschalter Navigo wenden.
Wurden Sie trotz Ihrer Suspendierung abgenommen?
Abhebungen, die um den 5. des Monats auf Ihrem Bankkonto sichtbar sind, werden Mitte des Vormonats eingeleitet. Im Falle einer Aussetzung in der zweiten Monatshälfte wird diese Probe daher gut durchgeführt.
Dieser Betrag wird dann automatisch zurückerstattet:
- per Banküberweisung, wenn die Zahlung per Lastschrift erfolgt ist,
- per Brief, Scheck, wenn das Paket bar bezahlt wurde
- oder auf Ihre Kreditkarte, wenn das Paket in bar bezahlt wurde und Sie in den letzten 11 Monaten eine Kreditkartenzahlung auf den Online-Diensten in Höhe eines Betrags getätigt haben, der größer oder gleich dem Rückerstattungsbetrag ist.
Zur Erinnerung
Das Navigo Jahrespaket kann für bis zu 12 Monate ausgesetzt werden. Nach Ablauf dieser Frist wird sie automatisch gekündigt.
Die Kündigung der Navigo Annual und Navigo Annual Senior Pricing Pässe ist auch online, in Ihrem persönlichen Bereich oder in den Verkaufsbüros der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder an den SNCF-Serviceschaltern Navigo möglich.