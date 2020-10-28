Wie kann ich meinen Navigo-Jahresplan aussetzen?

Möchten Sie Ihre Navigo Annual oder Navigo Annual Senior Pricing aussetzen? Gehen Sie ins Internet, um Ihren Antrag auf Aussetzung zu initiieren.

Sie haben dann bis zum 4. des laufenden Monats um 23:59 Uhr Zeit, Ihren Pass telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités, die der offiziellen Wiederverkäufer oder an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten zu aktualisieren, um Ihre bereits im Internet eingeleitete Aussetzung abzuschließen.

Sie können sich auch an die Handelsvertretung der Spediteure, an bestimmte RATP-Schalter oder an die SNCF-Serviceschalter Navigo wenden, um Ihre Pauschalreise direkt auszusetzen. Erläuterungen.