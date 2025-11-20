U-Bahn-Zug-RER-Ticket

Ermöglicht Verbindungen zwischen U-Bahn, Zug und RER innerhalb von 2 Stunden zwischen der ersten Validierung und der Verbindung.

Bus-Straßenbahn-Ticket

Ermöglicht Verbindungen zwischen Bussen und Straßenbahnen , einschließlich Noctiliens-Bussen, Kabel- und Expressstraßenbahnen innerhalb von 1h30 auf dem Oberflächennetz.

Weitere Informationen : Konsultieren Sie die Regeln, um Ihre Übereinstimmungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Nur der Navigo Liberté + Service ermöglicht Verbindungen zwischen Metro/Zug/RER und Bus/Straßenbahn.