Um Orly oder Roissy-Charles-de-Gaulle zu erreichen oder zwischen diesen beiden Flughäfen zu reisen, müssen Sie ein spezielles Ticket zum Einzelpreis von 13 € kaufen. Dieses Ticket für Paris Region<>Aéroports ist in der U-Bahn, im Zug, im RER und in Orlyval in der Île-de-France gültig.

Sie können den RoissyBus auch nutzen, um mit einem speziellen RoissyBus-Ticket zu Flughäfen (ohne mögliche Verbindung) zu gelangen.

Monats- oder Jahrespläne

Wenn Sie ein Monats- oder Jahrespaket haben, das den Flughafenbereich umfasst, ist für Ihre Fahrten zu den Flughäfen kein spezielles Ticket erforderlich.

Besuch von Paris

Mit dem Paris Visite-Paket können Sie auch einen Tag lang unbegrenzt zu und von den Flughäfen der Ile-de-France in der Teleticketing-Version (mit Navigo Easy-Pass oder Telefon) reisen.

