Ich habe mehrere Navigo-Karten auf meinem iPhone. Wie wähle ich diejenige aus, mit der ich reisen möchte?
Mit der Apple Maps-App können Sie mehrere entmaterialisierte Navigo-Karten auf Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch erstellen.
Verwalten Sie Ihre inkompatiblen tickets
Einige tickets können nicht auf demselben Träger koexistieren. Dank der Karten-App können Sie ganz einfach mehrere Medien (Navigo-Pass, Telefon, vernetzte Uhr...) verwenden, um Ihre tickets zu trennen und Inkompatibilitäten zu vermeiden.
Reisen Sie mit anderen
Mit der Karten-App können Sie mehrere entmaterialisierte Karten verwenden, um tickets für mehrere Reisende zu kaufen und zu validieren. Jede Person muss ihre eigene Karte haben.
Navigieren von einer entmaterialisierten Karte zur anderen
-Schritt 1: Wählen Sie im Kaufmenü Ihrer IDFM-Anwendung die Option "Auf meinem iPhone"
-Schritt 2: Wählen Sie die Karte aus, auf der Sie ein ticket kaufen möchten
-Schritt 3 : Benötigen Sie eine neue virtuelle Karte, um mit anderen zu reisen? Erstellen Sie mühelos eine neue
-Schritt 4: Tätigen Sie Ihre Einkäufe wie gewohnt
-Schritt 5: Um zu reisen, wählen Sie die Karte, die Sie verwenden möchten, aus der Karten-App auf Ihrem iPhone aus
-Schritt 6: Sie können eine Karte auch im Handumdrehen auswählen, indem Sie 2 Mal die rechte Seitentaste Ihres iPhones drücken
Wenn Sie mehrere entmaterialisierte Navigo-Karten erstellt haben, müssen Sie diejenige angeben, mit der Sie validieren möchten:
- Indem Sie es nach einem Doppeldrücken der rechten Seitentaste auf Ihrem Bildschirm auswählen, um die verfügbaren Karten anzuzeigen.
Bild 1 von 1
- Indem Sie zuvor den Express-Transportmodus für diese Karte in der Karten-App aktivieren (siehe Express-Modus),
Um die Karte zu erkennen, auf der Sie den Express-Transport-Modus aktivieren möchten, erscheinen die letzten 4 Ziffern der Kartennummer im Kartenbild.
Gut zu wissen
Einige Apps können den Inhalt nur einer Cloud-Karte anzeigen. In diesem Fall zeigt die Anwendung die Karte an, mit der Sie zuletzt validiert haben. Solange Sie noch nicht mit einer dieser Karten gereist sind, zeigt die App die erste Karte an, die Sie erstellt haben (die älteste).