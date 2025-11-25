Mit der Apple Maps-App können Sie mehrere entmaterialisierte Navigo-Karten auf Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch erstellen.

Verwalten Sie Ihre inkompatiblen tickets

Einige tickets können nicht auf demselben Träger koexistieren. Dank der Karten-App können Sie ganz einfach mehrere Medien (Navigo-Pass, Telefon, vernetzte Uhr...) verwenden, um Ihre tickets zu trennen und Inkompatibilitäten zu vermeiden.

Reisen Sie mit anderen

Mit der Karten-App können Sie mehrere entmaterialisierte Karten verwenden, um tickets für mehrere Reisende zu kaufen und zu validieren. Jede Person muss ihre eigene Karte haben.

Navigieren von einer entmaterialisierten Karte zur anderen

-Schritt 1: Wählen Sie im Kaufmenü Ihrer IDFM-Anwendung die Option "Auf meinem iPhone"

-Schritt 2: Wählen Sie die Karte aus, auf der Sie ein ticket kaufen möchten

-Schritt 3 : Benötigen Sie eine neue virtuelle Karte, um mit anderen zu reisen? Erstellen Sie mühelos eine neue

-Schritt 4: Tätigen Sie Ihre Einkäufe wie gewohnt

-Schritt 5: Um zu reisen, wählen Sie die Karte, die Sie verwenden möchten, aus der Karten-App auf Ihrem iPhone aus

-Schritt 6: Sie können eine Karte auch im Handumdrehen auswählen, indem Sie 2 Mal die rechte Seitentaste Ihres iPhones drücken