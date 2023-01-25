Es ist ganz einfach!

1) Gehen Sie zum Abschnitt "Kaufen" Ihrer Bewerbung » Île-de-France Mobilités. Sie können auch direkt über eine Routensuche oder die Karte in der Nähe darauf zugreifen.



2) Wählen Sie, mit welchen Mitteln Sie Ihr Vélib' freischalten möchten: Ihren Navigo-Pass oder Codes, die Sie per E-Mail senden;



3) Wählen Sie das Paket Ihrer Wahl und die Anzahl der Fahrräder, die Sie mitnehmen möchten (außer V-Pratique);



4) Nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse eingegeben haben, bezahlen Sie Ihren Kauf per Kreditkarte;



5) Gehen Sie zur Station Ihrer Wahl, um Ihr Vélib' direkt mit Ihrem Navigo-Pass oder mit Codes zu entsperren, die Ihnen nach dem Kauf an Ihre E-Mail-Adresse gesendet werden;



Und los geht's!

Hinweis: Wenn Sie zum Zeitpunkt Ihres Kaufs mit Île-de-France Mobilités Connect verbunden sind, können Sie die Historie Ihrer Vélib'-Einkäufe über den Abschnitt "Menü", dann durch Drücken Ihres Namens und dann durch "Meine letzten Einkäufe" einsehen.

Benötigen Sie Hilfe bei der Einnahme eines Vélib'?