Allgemeine Rückerstattungsbedingungen

ARTIKEL 1: Allgemeine Grundsätze

Die Erstattungsmaßnahmen für alle oder einen Teil der bezahlten Navigo-Pakete werden ausschließlich auf Initiative von Île-de-France Mobilités und den Verkehrsunternehmen im Rahmen von Erstattungskampagnen durchgeführt, die auf dem https://www.iledefrance-mobilites.fr-Portal angekündigt werden.

Wenn eine Kampagne aktiv ist, müssen alle Rückerstattungsanträge auf der Website https://www.iledefrance-mobilites.fr im Entschädigungsbereich eingereicht werden, der unter der Adresse https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement zugänglich ist.

Nur Kunden, die in der Ile-de-France leben, arbeiten oder studieren, haben Anspruch auf Rückerstattungen.

Nur volljährige und minderjährige Kunden, die zum Zeitpunkt der Antragstellung mündig sind, können einen Rückerstattungsantrag stellen. Bei minderjährigen Kunden muss der Antrag vom Erziehungsberechtigten gestellt werden.

Folgende Transport tickets sind von diesen Erstattungsmaßnahmen nicht betroffen:

Les tickets T+

Abfahrts-Ziel-Tickets

Kurzpakete (Mobilis, Navigo Jour, Tickets Jeune Weekend / Pakete Jeunes Weekend, Paris Visite),

Navigo Liberté+

Das Amethyst-Paket

Navigo Junior

Kostenloses TST und andere kostenlose Produkte

Die folgenden Transport tickets können von Fall zu Fall und gemäß den für jeden Vorgang festgelegten spezifischen Bedingungen erstattet werden:

Navigo Jährlicher

Navigo Monat

Navigo Student

Navigo Schule

Navigo Senior

Navigo Solidaritätsmonat 75% und Monatsrabatt 50%

Navigo Woche, Navigo Solidarität 75% Woche und Rabatt 50% Woche.

Die allgemeinen Rückerstattungsbedingungen, die für eine Rückerstattungskampagne spezifisch sind, werden, wenn die Kampagne aktiv ist, auf der Website https://www.iledefrance-mobilites.fr im Entschädigungsbereich aufgeführt, der unter der Adresse https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr zugänglich ist.

ARTIKEL 2: Teilnahmebedingungen

I. Art des Mediums:

Die Berechnung der Berechtigung und des Rückerstattungsbetrags erfolgt auf der Grundlage der vom Kunden bei der Einreichung eines Rückerstattungsantrags bereitgestellten Informationen und Belege.

Die angeforderten Elemente lauten wie folgt:

A. Personalisierter Support:

Privatadresse zum Zeitpunkt des von der Rückerstattung betroffenen Zeitraums. Wenn die aktuelle Wohnadresse von der des betroffenen Zeitraums abweicht, z. B. aufgrund eines Umzugs, muss der Kunde einen Nachweis über die Wohnadresse vorlegen (die folgenden Dokumente werden akzeptiert: Telefonrechnung - einschließlich Mobiltelefonrechnung, Strom- oder Gasrechnung, Mietquittung - von einer sozialen Organisation oder einer Immobilienagentur, oder ticket der Immobilie, Wasserrechnung, Steuerbescheid oder Nichtbesteuerungsbescheinigung, Nachweis der Wohnsteuer, Bescheinigung oder Wohnungsversicherungsrechnung)

oder

Anschrift des Arbeits- oder Studienortes mit Belegen (Arbeitgeberbescheinigung oder Studiennachweis)

Bankverbindung des Zahlers des letzten Pakets, das im Laufe des Zeitraums betroffen war, falls dem System nicht bekannt

B. Fall eines Discovery-Pakets:

Seriennummer des Discovery Pass

Nachweis des Transport ticket für die Entdeckungen (Foto der Vergangenheit)

Wohnadresse zum Zeitpunkt des von der Rückerstattung betroffenen Zeitraums zusammen mit einem Nachweis der Wohnadresse (die folgenden Dokumente werden akzeptiert): Telefonrechnung - einschließlich Mobiltelefonrechnung, Strom- oder Gasrechnung, Mietquittung - einer sozialen Organisation oder einer Immobilienagentur oder ticket der Immobilie, Wasserrechnung, Steuerbescheid oder Nichtbesteuerungsbescheinigung, Nachweis der Wohnsteuer, Bescheinigung oder Wohnungsversicherungsrechnung)

Anschrift des Arbeits- oder Studienortes mit Belegen (Arbeitgeberbescheinigung oder Studiennachweis)

Bankverbindung des Zahlers des letzten Pakets, das im Laufe des Zeitraums betroffen war, falls dem System nicht bekannt

C. Fall eines entmaterialisierten Pakets auf dem Smartphone

Mobile Channel-Support-Seriennummer (Nummer, die in der App angezeigt wird)

Wohnadresse zum Zeitpunkt des von der Rückerstattung betroffenen Zeitraums zusammen mit einem Nachweis der Wohnadresse (die folgenden Dokumente werden akzeptiert): Telefonrechnung - einschließlich Mobiltelefonrechnung, Strom- oder Gasrechnung, Mietquittung - einer sozialen Organisation oder einer Immobilienagentur oder ticket der Immobilie, Wasserrechnung, Steuerbescheid oder Nichtbesteuerungsbescheinigung, Nachweis der Wohnsteuer, Bescheinigung oder Wohnungsversicherungsrechnung)

Anschrift des Arbeits- oder Studienortes mit Belegen (Arbeitgeberbescheinigung oder Studiennachweis)

Bankverbindung des Zahlers des letzten Pakets, das im Laufe des Zeitraums betroffen war, falls dem System nicht bekannt

II. Rückerstattungsbedingungen und Zahlungsverfolgung:

Es ist der Zahler des letzten Pakets, das während des Rückzahlungszeitraums gehalten wurde, der die Rückerstattung erhält. Sein Name ist in der Bestätigungs-E-Mail angegeben, die am Ende der Anfrage an die auf der Website angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird.

Wenn das Paket von einem Drittzahler (Verein, Gemeinde ...) finanziert wird, wird seine Rückerstattung je nach Kampagne von Ile-de-France Mobilités genehmigt oder nicht. Wenn die Rückerstattung genehmigt wird, erhält der Paketinhaber die Rückerstattung.

Alle Rückerstattungen erfolgen per Überweisung auf das bekannte oder im Antragsverfahren angegebene Bankkonto. Im Falle eines aktiven Pakets mit Lastschriften ist dies das Bankkonto, das für diese Lastschriften verwendet wird.

Sobald seine Anfrage registriert ist, wird der Kunde bis zum Eingang der Überweisung per E-Mail über die Entwicklung seines Status informiert.

Weitere Informationen finden Sie in den häufig gestellten Fragen auf der Website von Ile-de-France Mobilités unter: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-remboursements

ARTIKEL 3: Beschwerden

Alle Ansprüche in Bezug auf diese Rückerstattungsmaßnahmen müssen auf der https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr-Website eingereicht werden.

Ein Kontaktformular ist dafür vorgesehen und kann über die Fußzeile der Website oder über einen Hypertext-Link in der automatischen E-Mail aufgerufen werden, die im Falle einer abgelehnten Anfrage erhalten wird.

Île-de-France Mobilités und GIE Comutitres behalten sich das Recht vor, zusätzliche Nachweise anzufordern, die zur Überprüfung der bereitgestellten Informationen erforderlich sind.

ARTIKEL 4: Personenbezogene Daten

Siehe die Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Kundenkontos von Île-de-France Mobilités Connect: www.iledefrance-mobilites.fr/donnees-personnelles.

ARTIKEL 5: Sperrung des Kontos

Île-de-France Mobilités und GIE Comutitres können das Konto von Ile-de-France Mobilités von Rechts wegen und ohne Vorankündigung sofort sperren:

Im Falle der Nichteinhaltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen;

Im Falle der Nichteinhaltung der allgemeinen Nutzungsbedingungen der Website von Ile-de-France Mobilités;

Im Falle eines Betrugs, der bei der Erstellung der Erstattungsdatei festgestellt wurde, einschließlich falscher Erklärungen oder Fälschung von Dokumenten;

Im Falle von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.

ARTIKEL 6: Anwendbares Recht

Sowohl diese Website als auch die Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht, unabhängig vom Ort der Nutzung. Im Falle einer Streitigkeit und nach jedem Versuch, eine gütliche Lösung zu finden, sind ausschließlich die französischen Gerichte für die Entscheidung über diese Streitigkeit zuständig.

ARTIKEL 7: Annahme und Änderung der Allgemeinen Rückerstattungsbedingungen

Die Nutzung der Website und die Einreichung eines Rückerstattungsantrags unterliegen der Annahme und Einhaltung dieser Allgemeinen Rückerstattungsbedingungen.

Ile-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, die Website und die Dienste sowie diese Allgemeinen Rückerstattungsbedingungen jederzeit zu ändern, insbesondere um sich an Änderungen der Website anzupassen, indem neue Funktionen zur Verfügung gestellt oder bestehende Funktionalitäten gelöscht oder geändert werden.

Die Bedingungen werden den Kunden während jeder Rückerstattungsreise angezeigt. Sie können entscheiden, ob sie sie annehmen und ihren Antrag einreichen oder ob sie sie nicht annehmen und den Kurs nicht abschließen.

ARTIKEL 8: Definitionen

Der Name "Karteninhaber" oder "Inhaber" gibt die Person an, die den berechtigten Plan nutzt.

Der Name "Finanzierer" oder "Zahler" bezeichnet die Person, die das Paket oder die Pakete des/der damit verbundenen Inhaber(s) finanziert.