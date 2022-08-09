Mein Auto, aber besser

Mitfahrgelegenheiten

Möchten Sie auf Ihrem Weg zur Arbeit Zeit sparen? Müssen Sie abends oder am Wochenende gelegentlich in die Île-de-France reisen, haben aber kein Auto? Eine unerwartete und neue Reise, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer zu erreichen ist? Versuchen Sie es mit Fahrgemeinschaften, einem wirtschaftlichen, freundlichen und umweltfreundlichen Transportmittel!

Und bei größeren Verkehrsstörungen oder Verschmutzungsspitzen bietet Île-de-France Mobilités Fahrgemeinschaften für Abonnenten von Navigo Annuel, Navigo Senior und imagine R an!