Mein Auto, aber besser
Carsharing praktizieren, um ein Fahrzeug zu genießen, wann immer Sie wollen? Optimieren Sie Ihre Fahrten dank Fahrgemeinschaften? Oder sogar... Parken am Bahnhof, ohne etwas zu bezahlen? Auch mit dem Auto können Sie Geld sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen. Wir sagen Ihnen, wie.
Mitfahrgelegenheiten
Möchten Sie auf Ihrem Weg zur Arbeit Zeit sparen? Müssen Sie abends oder am Wochenende gelegentlich in die Île-de-France reisen, haben aber kein Auto? Eine unerwartete und neue Reise, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer zu erreichen ist? Versuchen Sie es mit Fahrgemeinschaften, einem wirtschaftlichen, freundlichen und umweltfreundlichen Transportmittel!
Und bei größeren Verkehrsstörungen oder Verschmutzungsspitzen bietet Île-de-France Mobilités Fahrgemeinschaften für Abonnenten von Navigo Annuel, Navigo Senior und imagine R an!
Carsharing
Das Auto, manchmal ist es bequem. Aber wenn Sie es nicht täglich brauchen, ist Carsharing genau das Richtige für Sie!
Carsharing? Es ist die Bündelung einer Flotte verschiedener Automodelle zum Nutzen der Abonnenten, die sie pünktlich nutzen: ein bequemer, wirtschaftlicher und problemloser Service, der die Anzahl der ungenutzten Autos in der Stadt reduziert!
Kurz gesagt, Carsharing ist für den Planeten... und für Ihren Geldbeutel!
Park & Ride
Ein Parkplatz, direkt neben Ihrem Bahnhof, erreichbar mit Ihrer Navigo Annual-, Navigo Senior- oder Imagine R-Karte (wenn Sie über 18 Jahre alt sind), irgendjemand? Île-de-France Mobilités hat es geschafft! Finden Sie heraus, wie Sie einfach (und manchmal sogar völlig kostenlos) parken können, bevor Sie in Ihren Zug oder RER einsteigen. Intermodalität ist gut für den Planeten... und für Ihren Geldbeutel!