Pünktlichkeit 2024 - Achse Dourdan-la-Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon

Dourdan-la-Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon
Vorgang abgeschlossen: Es ist nicht mehr möglich, einen Antrag zu stellen.
Wenn Sie im Rahmen dieser Kampagne eine Rückerstattung beantragt haben, können Sie den Fortschritt auf Ihrer Rückerstattungsverfolgungsseite verfolgen.
Wenn Sie Fragen haben, lesen Sie bitte die entsprechenden FAQ.
Die Achse Dourdan-la-Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon der RER C, die von Transilien SNCF Voyageurs im Auftrag von Île-de-France Mobilités betrieben wird, verzeichnete im Jahr 2024 5 Monate lang eine Pünktlichkeit von weniger als 80 %, was zu einer Rückerstattung berechtigt.
Um davon zu profitieren, müssen Sie zwei Bedingungen erfüllen:
- Ihr Wohnort, Ihr Arbeits- oder Studienort muss sich in einer der Gemeinden befinden, die von dieser Achse bedient werden.
- Sie müssen in den betreffenden Monaten einen anrechenbaren Navigo-Plan (monatlich oder jährlich) besessen haben.
Um eine Rückerstattung zu beantragen, müssen Sie sich anmelden oder ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto erstellen.
Ihre Adresse
Hier ist die Liste der Gemeinden, die an die Achse Dourdan-la-Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon angeschlossen sind. Um teilnahmeberechtigt zu sein, müssen Sie im Jahr 2024 in einem von ihnen gewohnt, gearbeitet oder studiert haben.
- Ablis
- Allainville
- Angervilliers
- Arpajon
- Authon
- Avrainville
- Boinville
- Boissy-le-Sec
- Boissy
- Bonnelles
- Brétigny
- Breuillet
- Breux-Jouy
- Briis-sous-Forges
- Bruyères-le-Châtel
- Bullion
- Chatignonville
- Chauffour
- Corbreuse
- Courson-Monteloup
- Dourdan
- Egly
- Fontenay-lès-Briis
- Forges-les-Bains
- Guibeville
- Der Wald des Königs
- Der Norville
- Das Val-Saint-Germain
- Les Granges-le-Roi
- Leuville
- Linas
- Longpont
- Longvilliers
- Mauchamps
- Montlhéry
- Ollainville
- Orsonville
- Paray-Douaville
- Plessis-Saint-Benoist
- Ponthévrard
- Richarville
- Rochefort
- Roinville
- Saint-Arnoult
- Saint-Chéron
- Saint-Cyr
- Sainte-Mesme
- Saint-Escobille
- Saint-Germain
- Saint-Martin
- Saint-Maurice
- Saint-Michel
- Saint-Sulpice
- Saint-Yon
- Sermaise
- Sonchamp
- Souzy
- Vaugrigneuse
- Villeconin
Wenn Sie bereits ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto haben, stellen Sie sicher, dass Ihre Adresse in Ihrem persönlichen Bereich auf dem neuesten Stand ist.
Wenn Sie in eine dieser Gemeinden gezogen, gearbeitet oder studiert haben, ist am Ende Ihrer Bewerbung ein Nachweis erforderlich.
Ihr Navigo-Paket
Um eine Rückerstattung zu erhalten, müssen Sie im Jahr 2024 einen der folgenden Pläne besessen haben:
- Navigo Jährlich, einschließlich Senior-Preise
- Navigo Mois, einschließlich Discovery Pass und Smartphone
- Paket Monat Rabatt 50% und Monat Solidarität 75%
- imagine R Student und imagine R School
Andere Arten von Paketen oder tickets pro Einheit sind nicht förderfähig und können nicht erstattet werden.
Monate, in denen die Pünktlichkeit im Jahr 2024 weniger als 80 % betrug
- Jan
- Feb
- Okt
- Nov
- Dez
Um Anspruch auf eine Rückerstattung zu haben, müssen Sie mindestens 3 Monate im Jahr 2024 ein anrechenbares Navigo-Paket besessen haben, bei dem die Pünktlichkeit der Achse weniger als 80 % betrug.
Erstattete Beträge
Aufgrund von 5 Monaten Pünktlichkeit von weniger als 80 % auf dieser Achse im Jahr 2024 können Sie von einer Rückerstattung profitieren, die einem halben Monat Navigo-Paket entspricht, sofern Sie in den betreffenden Monaten mindestens 3 monatliche Zahlungen geleistet haben.
Als ticket Anhaltspunkt zeigt die folgende Tabelle die Beträge, die erstattet werden können.
|Art des gehaltenen Pakets
|zwischen 3 und 5 Monaten*
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 1-5
|43,20 €
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 2-3
|39,40 €
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 3-4
|38,40 €
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 4-5
|37,40 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 1-2
|21,60 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 2-3
|19,70 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 3-4
|19,20 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 4-5
|18,70 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 1-5
|10,80 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 2-3
|9,85 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 3-4
|9,60 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 4-5
|9,35 €
|Navigo Jährlicher Senior Pricing
|21,60 €
|imagine R - Student
|20,80 €
|imagine R -Schule
|20,80 €
*Gehalten in Monaten mit einer Pünktlichkeit von weniger als 80%.
Haben Sie Zweifel an Ihrer Berechtigung? Starten Sie Ihren Rückerstattungsantrag: Er wird Schritt für Schritt bewertet.
Der erstattete Betrag wird automatisch berechnet und während des gesamten Prozesses in Echtzeit angezeigt.
Einsendeschluss: 15. April 2025 um 23:59 Uhr