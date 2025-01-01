Unsere nachhaltigen Tipps für eine Rückkehr in die Schule in der Île-de-France

Auch in diesem Jahr steht Ihnen Île-de-France Mobilités zu Beginn des Schuljahres zur Seite! Und das ist gut so, denn um auf den Planeten und den Geldbeutel zu achten, haben wir Lösungen.

Intelligente Abonnements, budget- und CO2-sparende Dienste, Hilfe beim Kauf oder Inspirationen für Kultur und Natur in Ihrer Nähe : Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad und sogar mit dem Auto setzen wir uns täglich dafür ein, die Île-de-France gemeinsam besser zu leben.

 

Durchqueren Sie die Île-de-France für 4 Euro*

Für die Arbeit, um am Wochenende spazieren zu gehen, um Ihre Eltern zu besuchen, um zu entdecken, einfach ...

Da wir alle täglich oder von Zeit zu Zeit in den vier Ecken der Île-de-France reisen müssen, setzt sich Île-de-France Mobilités dafür ein, dass Ihre Reisen, auch von einem Ende der Region zum anderen, Sie maximal 4 Euro* kosten. Sollen wir Sie an Bord nehmen?

* Tarif gültig für jedes im Carnetbuch verkaufte Abflug-Ziel-Ticket. Der Einzelpreis beträgt 5€. Für Abflug- und Zieltickets vom oder zum Flughafen Roissy-Charles de Gaulle gelten diese Tarife nicht

Entdecken Sie das Angebot

Senior, Junior: günstige Abonnements

Um sich unbegrenzt überall in der Île-de-France zu bewegen, entdecken Sie unsere intelligenten Pakete!

Navigo Annual Senior für 37,60 €/Monat, für Reisende ab 62 Jahren*, und imagine R Junior-Paket für nur 24 €/Jahr für Kinder unter 11 Jahren am 31. Dezember (Kinder unter 4 Jahren zahlen nicht): zirkulieren Sie so viel Sie wollen, wir kümmern uns um den Rest!

*Dieser Preis beinhaltet nicht die Anmeldegebühr für neue Abonnements (7,60 €).

Finden Sie Ihr Paket

Mein Auto, aber besser

Carsharing praktizieren, um ein Fahrzeug zu genießen, wann immer Sie wollen? Optimieren Sie Ihre Fahrten dank Fahrgemeinschaften? Oder sogar... Parken am Bahnhof, ohne etwas zu bezahlen?

Auch mit dem Auto können Sie Geld sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen. Wir sagen Ihnen, wie.

Mit dem Auto!

Mit dem Fahrrad!

In Véligo, auf Ihrem persönlichen Fahrrad oder entlang der Straßen auf einem Selbstbedienungsfahrrad: Die Île-de-France ist noch schöner, wenn Sie sie mit dem Fahrrad erkunden!

Kaufhilfe, Langzeitmiete, kostenlose Parkplätze und eine ganze Reihe von Dienstleistungen, die Sie begleiten : Bei Île-de-France Mobilités tun wir alles, damit auf dem Fahrrad alles quadratisch ist.

Alles, um Radfahren zu üben

Kultivieren Sie Ihre Neugier

Wussten Sie schon? Ihre Navigo- und imagine R-Pässe sind echte Kulturpässe!

Ausstellungen, Schlösser, wunderschöne Gärten, inspirierende Spaziergänge... Begeben Sie sich mit uns auf außergewöhnliche Touren, genießen Sie exklusive Vorteile und machen Sie schöne Souvenirs in den vier Ecken der Île-de-France.

Kultur tanken