Unsere nachhaltigen Tipps für eine Rückkehr in die Schule in der Île-de-France

Durchqueren Sie die Île-de-France für 4 Euro*
Für die Arbeit, um am Wochenende spazieren zu gehen, um Ihre Eltern zu besuchen, um zu entdecken, einfach ...
Da wir alle täglich oder von Zeit zu Zeit in den vier Ecken der Île-de-France reisen müssen, setzt sich Île-de-France Mobilités dafür ein, dass Ihre Reisen, auch von einem Ende der Region zum anderen, Sie maximal 4 Euro* kosten. Sollen wir Sie an Bord nehmen?
* Tarif gültig für jedes im Carnetbuch verkaufte Abflug-Ziel-Ticket. Der Einzelpreis beträgt 5€. Für Abflug- und Zieltickets vom oder zum Flughafen Roissy-Charles de Gaulle gelten diese Tarife nicht