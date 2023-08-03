Newsletter Nr. 2: Lesen Sie unser Feedback zur öffentlichen Untersuchung

Veröffentlichungsdatum: 30. März 2023

Der zweite Newsletter des Sanierungsprojekts Pôle de Melun ist jetzt verfügbar!

Letzterer kommt auf die öffentliche Untersuchung zurück, die 2022 stattfand und die es ermöglichte, das Projekt für gemeinnützig zu erklären.

Reisen innerhalb des Bahnhofsmasts, Straßenverkehr, Wohnumfeld, Sicherheit, Arbeit: In dieser zweiten Ausgabe finden Sie alle Antworten auf die Fragen, die während der Umfrage gestellt wurden.

Der Brief ist auch in Papierform in den Rathäusern von Melun, Dammarie-lès-Lys, La Rochette und am Sitz der Agglomerationsgemeinschaft Melun Val de Seine erhältlich.

Brief Nr. 2 herunterladen