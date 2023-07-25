Ein letztes Mal des Austauschs und des konstruktiven Dialogs

Veröffentlichungsdatum: 14. Februar 2018

Gestern kamen mehr als hundert Menschen nach Melun, um sich zu informieren, ihre Fragen zu stellen und ihre Meinung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmastes Melun abzugeben.

Die Gespräche mit dem Projektteam ermöglichten es, die Unterschiede zwischen den drei Gleisüberquerungsszenarien zu klären und das Thema Barrierefreiheit und Ausstattung rund um den Bahnhof zu vertiefen. Diese letzte Sitzung der Konsultation ermöglichte es, viele Meinungen zu dem Projekt zu sammeln. Diese Stellungnahmen werden in die Ergebnisse der Konsultation einfließen, die in künftige Studien zum Projekt einfließen werden.

Die Vernehmlassung zum Projekt zur Entwicklung des Bahnhofsmastes Melun läuft bis zum 2. März 2018. Île-de-France Mobilités lädt alle, die an der Zukunft des Bahnhofsmasts Melun interessiert sind, ein, ihre Meinung abzugeben.