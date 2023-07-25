Reichhaltiger Austausch aus dem Workshop-Spaziergang

Veröffentlichungsdatum: 12. Februar 2018

Île-de-France Mobilités dankt den Teilnehmern des Workshop-Spaziergangs, der am Samstag, den 10. Februar, stattfand. Dieses Treffen ermöglichte es den Teilnehmern zunächst, eine Diagnose der Funktionsweise und der Eigenschaften des Bahnhofs Melun (Vorplatz, Straßenverkehr, Busbahnhöfe usw.) zu erstellen.

In einem zweiten Schritt trafen sich die zwanzig Teilnehmer in einem nahe gelegenen Raum, um die geplanten Entwicklungen sowie die Möglichkeiten der verschiedenen Szenarien der Bahnüberquerung zu arbeiten und zu diskutieren.

Île-de-France Mobilités bedankt sich bei allen Teilnehmern!

Der Bericht wird in Kürze verfügbar sein.