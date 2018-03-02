Geben Sie bis zum 2. März 2018 weiterhin Feedback
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Veröffentlichungsdatum: 26. Februar 2018
Bis zum 2. März 2018 findet die Vernehmlassung zum Entwicklungsprojekt des Bahnhofsmastes Melun statt.
Île-de-France Mobilités lädt alle, die an der Zukunft des Bahnhofsmasts Melun interessiert sind, ein, ihre Meinung abzugeben.
Die geäußerten Meinungen werden in der Bewertung der Konsultation berücksichtigt, die von Île-de-France Mobilités am Ende der Konsultation erstellt und veröffentlicht wird.
Für weitere Informationen können Sie:
- Konsultieren Sie die dem Projekt gewidmete Seite
- Laden Sie die Informationsbroschüre herunter
- Sehen Sie sich den Projektfilm an
Um sich auszudrücken:
- Reichen Sie Ihre Bewertung auf dem Formular zur Einreichung von Mitteilungen ein
- Füllen Sie den T-Coupon aus, der der Informationsbroschüre beigefügt ist, und senden Sie ihn per Post (kostenlos)