Geben Sie bis zum 2. März 2018 weiterhin Feedback

Veröffentlichungsdatum: 26. Februar 2018

Bis zum 2. März 2018 findet die Vernehmlassung zum Entwicklungsprojekt des Bahnhofsmastes Melun statt.

Île-de-France Mobilités lädt alle, die an der Zukunft des Bahnhofsmasts Melun interessiert sind, ein, ihre Meinung abzugeben.

Die geäußerten Meinungen werden in der Bewertung der Konsultation berücksichtigt, die von Île-de-France Mobilités am Ende der Konsultation erstellt und veröffentlicht wird.

Für weitere Informationen können Sie:

Konsultieren Sie die dem Projekt gewidmete Seite

Laden Sie die Informationsbroschüre herunter

Sehen Sie sich den Projektfilm an

Um sich auszudrücken: