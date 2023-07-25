Der Verwaltungsrat von Île-de-France mobilités fand am 14. April statt
Veröffentlichungsdatum: 15. April 2021
Am Mittwoch, den 14. April 2021, stimmte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités über den Grundsatzplan für das Sanierungsprojekt des Pôle de Melun sowie über die Akte der öffentlichen Untersuchung ab.
Der Verwaltungsrat von Ile-de-France Mobilités trifft sich, um die Verkehrspolitik in der Île-de-France zu fördern und zu definieren und über die Mittel zu ihrer Umsetzung zu entscheiden.
Das Projekt zur Entwicklung des multimodalen Umsteigeknotens am Bahnhof Melun ist ein Mobilitätsprojekt, das 2013 initiiert wurde.
Der Pol von Melun ist eingeschrieben:
- SDRIF (von der Region am 18. Oktober 2013 genehmigt);
- PDUIF (von der Region am 19. Juni 2014 genehmigt);
- Regionalplan für Mobilität (von der Region am 19. Juni 2014 verabschiedet);
- Der Vertrag über den Staatsplan der Region 2015-2020 (unterzeichnet am 09. Juli 2015).
Île-de-France mobilités übernahm 2016 die Leitung der Operation und implementierte einen partnerschaftlichen Ansatz für die Durchführung der Vorstudien des Clusters, deren Zeitplan wie folgt aussieht:
- Chancen- und Machbarkeitsstudien (Hauptziel- und Merkmalsdatei, DOCP): 2016-2017
- Vorkonsultation: Januar – März 2018
- DOCP-Genehmigung: Juli 2018
- Vorstudien (Schema): 2018-2020
- Vorlage des Grundsatzplans und der Untersuchungsakte des öffentlichen Versorgungsunternehmens beim Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités: April 2021
- Öffentliche Befragung: Ende 2021
Das Schema de Principe (SDP) und die Untersuchungsakte vor der Erklärung der Gemeinnützigkeit (DEUP) des Sanierungsprojekts Pôle de Melun wurden vom Rat am 14. April 2021 genehmigt.
Das Schema of Principle ist ein Referenzdokument des Projekts, das das Programm der Funktionalitäten des Clusters und die Modalitäten der Einfügung definiert. Die Grundsatzstudien wurden unter Berücksichtigung der Meinungen und Lehren aus der Konsultation durchgeführt. So umfasst das Entwicklungsprojekt des Pôle de Melun:
- Der Bau einer gemischten Unterführung, einschließlich eines öffentlichen Fußgängerwegs, der den Norden und Süden der Stadt verbindet, und einer Zufahrtsstraße zu den Docks. Die Wahl dieses Untergrunds wurde nach den während der Konsultation geäußerten Stellungnahmen getroffen;
- Zugänglichkeit aller Bahnsteige und Zugänge zum Bahnhof;
- Die Reorganisation von Busbahnhöfen;
- Verbesserung der Servicequalität (Echtzeitinformationen, Wartekomfort usw.) und des öffentlichen Raums;
- Einrichtungen, die den Fußgänger- und Radverkehr fördern.