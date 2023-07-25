Der Verwaltungsrat von Île-de-France mobilités fand am 14. April statt

Veröffentlichungsdatum: 15. April 2021

Am Mittwoch, den 14. April 2021, stimmte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités über den Grundsatzplan für das Sanierungsprojekt des Pôle de Melun sowie über die Akte der öffentlichen Untersuchung ab.

Der Verwaltungsrat von Ile-de-France Mobilités trifft sich, um die Verkehrspolitik in der Île-de-France zu fördern und zu definieren und über die Mittel zu ihrer Umsetzung zu entscheiden.

Das Projekt zur Entwicklung des multimodalen Umsteigeknotens am Bahnhof Melun ist ein Mobilitätsprojekt, das 2013 initiiert wurde.

Der Pol von Melun ist eingeschrieben:

SDRIF (von der Region am 18. Oktober 2013 genehmigt);

PDUIF (von der Region am 19. Juni 2014 genehmigt);

Regionalplan für Mobilität (von der Region am 19. Juni 2014 verabschiedet);

Der Vertrag über den Staatsplan der Region 2015-2020 (unterzeichnet am 09. Juli 2015).

Île-de-France mobilités übernahm 2016 die Leitung der Operation und implementierte einen partnerschaftlichen Ansatz für die Durchführung der Vorstudien des Clusters, deren Zeitplan wie folgt aussieht:

Chancen- und Machbarkeitsstudien (Hauptziel- und Merkmalsdatei, DOCP): 2016-2017

Vorkonsultation: Januar – März 2018

DOCP-Genehmigung: Juli 2018

Vorstudien (Schema): 2018-2020

Vorlage des Grundsatzplans und der Untersuchungsakte des öffentlichen Versorgungsunternehmens beim Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités: April 2021

Öffentliche Befragung: Ende 2021

Das Schema de Principe (SDP) und die Untersuchungsakte vor der Erklärung der Gemeinnützigkeit (DEUP) des Sanierungsprojekts Pôle de Melun wurden vom Rat am 14. April 2021 genehmigt.

Das Schema of Principle ist ein Referenzdokument des Projekts, das das Programm der Funktionalitäten des Clusters und die Modalitäten der Einfügung definiert. Die Grundsatzstudien wurden unter Berücksichtigung der Meinungen und Lehren aus der Konsultation durchgeführt. So umfasst das Entwicklungsprojekt des Pôle de Melun: