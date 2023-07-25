Ein Treffen reich an Austausch und ersten Meinungen zum Projekt

Veröffentlichungsdatum: 30. Januar 2018

Am Montag, den 29. Januar 2018, trafen sich hundert Reisende mit dem Projektteam, um sich über das Entwicklungsprojekt des Bahnhofsmasts Melun zu informieren und ihre Fragen zu stellen.

Die Gespräche mit dem Projektteam konzentrierten sich insbesondere auf die rund um den Bahnhof geplanten Entwicklungen wie Vorplätze, Fußgängerverbindungen, Straßenverkehr, Busbahnhöfe und ergänzende Dienstleistungen. Die Vor- und Nachteile der drei Gleiskreuzungsszenarien wurden ebenfalls vorgestellt.

Es wurden viele Meinungen zum Projekt eingeholt. Diese Stellungnahmen werden in die Ergebnisse der Konsultation aufgenommen.

Île-de-France und die Projektpartner bedanken sich bei allen, die wir getroffen haben.

