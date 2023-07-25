Wir sehen uns morgen in Melun zur öffentlichen Sitzung

Veröffentlichungsdatum: 6. Februar 2018

Morgen, Dienstag, 13. Februar 2018, findet ab 19 Uhr in Melun im Sportkomplex Jacques Marinelli, 2 rue Dorée, eine öffentliche Sitzung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmastes statt.

Dieses öffentliche Treffen wird eine Gelegenheit sein, Sie zu informieren, Ihre Fragen zu stellen und Ihre Meinung zu äußern, um die Reflexion über das Projekt zu bereichern.

