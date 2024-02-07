Pol - Bahnhof

SanierungPôle-gare de Melun

Öffentliche Untersuchung

Veröffentlicht am

Informationspaket

1008.8 KB

Plakat

485.9 KB

Kakemonos-80x200

2.4 MB

Bekanntmachung der Anordnung zur Einleitung einer öffentlichen Untersuchung

57.1 KB

Anordnung zur Einleitung einer öffentlichen Untersuchung

329.2 KB

Schematische Darstellung des Projekts

6.5 MB

Leitfaden zum Lesen der Untersuchungsakte vor der öffentlichen Untersuchung

254.0 KB

Anlage A: Erläuterung

1.2 MB

Anlage B: Gegenstand der Untersuchung, rechtliche und administrative Informationen

1.6 MB

Abbildung C: Lageplan

546.3 KB

Anlage D: Allgemeiner Arbeitsplan

1.9 MB

Abbildung E: Hauptmerkmale der wichtigsten Werke

4.0 MB

Anlage F: Zusammenfassende Bewertung der Ausgaben

304.2 KB

Anlage G: Auswirkungsstudie

30.6 MB

Abbildung I: Sozioökonomische Bewertung

1.3 MB

Anlage J: MECDU

5.4 MB

Anlage K: Stellungnahme zum Projekt und Antworten des Projektträgers, sonstige Anhänge – Teil 1

6.4 MB

Anlage K: Stellungnahme zum Projekt und Antworten des Projektträgers, sonstige Anhänge – Teil 2

22.1 MB

Anlage K: Stellungnahme zum Projekt und Antworten des Projektträgers, sonstige Anhänge – Teil 3

15.5 MB

Anlage K: Stellungnahme zum Projekt und Antworten des Projektträgers, sonstige Anhänge - Teil 4

2.9 MB

Anlage L: Stellungnahme zur EI-Erwiderung

10.3 MB

Melun Deliberation N°20211209-355 Finanzierungsvereinbarung

193.4 KB