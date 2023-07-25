Was ist der Zweck einer Beratung? Wann findet es statt?

Die Konsultation ist eine Zeit des Dialogs und des Austauschs zwischen dem für die Untersuchung des Projekts zuständigen Team und der Öffentlichkeit über die Möglichkeiten und Hauptmerkmale des Projekts.

Île-de-France Mobilités, der Projektleiter, und seine Partner wollten diese Zeit der Information und des Austauschs mit aktuellen und zukünftigen Nutzern und Fahrgästen des Bahnhofsmasts, Anwohnern, Anwohnern sowie allen, die sich für das Projekt interessieren, organisieren, um sie zu informieren, ihre Fragen, ihre Meinungen und ihre Erwartungen an das Projekt zu sammeln.

Zu diesem ticket verfolgt die Konsultation mehrere Ziele:

Sie über das Projekt, seine Ziele und Hauptmerkmale zu informieren;

Sammeln Sie Ihre Meinung zur Zweckmäßigkeit des Projekts;

Identifizieren Sie ein bevorzugtes Gleiskreuzungsszenario;

Integrieren Sie die geäußerten Erwartungen und Bedürfnisse bestmöglich, um das Layout und den Betrieb des Bahnhofs und seiner Umgebung zu verbessern.

Am Ende der Konsultation wird von Île-de-France Mobilités eine Bewertung der Konsultation unter Berücksichtigung aller Meinungen erstellt. Es zieht Lehren aus der Konsultation und wird ein Entscheidungsinstrument für Île-de-France Mobilités und seine Partner über die Weiterverfolgung des Projekts sein.

Dieser Bericht wird veröffentlicht und für alle zugänglich gemacht.

Die Konsultation zum Bahnhof Melun findet vom 29. Januar bis 2. März 2018 statt.