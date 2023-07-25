Was beinhaltet die Sanierung des Bahnhofs? Welche Szenarien werden in die Vernehmlassung gegeben?

Das Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Melun zielt darauf ab, die tägliche Mobilität aller Fahrgäste zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, schlägt Île-de-France Mobilités Einrichtungen rund um den Bahnhof vor, insbesondere Vorplätze, Busbahnhöfe, Wege für Fußgänger, einschließlich PRM, und Radfahrer.

Um diese Entwicklungen zu vervollständigen, werden drei Szenarien für die Überquerung der Bahngleise sowie eine Option zur Neukonfiguration des Busbahnhofs Süd zur Konsultation vorgelegt.