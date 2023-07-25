SanierungPôle-gare de Melun
Was beinhaltet die Sanierung des Bahnhofs? Welche Szenarien werden in die Vernehmlassung gegeben?
Veröffentlicht am
Das Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Melun zielt darauf ab, die tägliche Mobilität aller Fahrgäste zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, schlägt Île-de-France Mobilités Einrichtungen rund um den Bahnhof vor, insbesondere Vorplätze, Busbahnhöfe, Wege für Fußgänger, einschließlich PRM, und Radfahrer.
Um diese Entwicklungen zu vervollständigen, werden drei Szenarien für die Überquerung der Bahngleise sowie eine Option zur Neukonfiguration des Busbahnhofs Süd zur Konsultation vorgelegt.
- Szenario A: Schaffung einer Fußgängerbrücke östlich des Bahnhofs, die für alle Fußgänger zugänglich ist, ohne ticket von Verkehrsmitteln, um den Norden und den Süden des Pols zu verbinden. Der Zugang zu den Bahnsteigen wäre Passagieren mit einem Transport ticket vorbehalten.
- Szenario B: Schaffung einer für alle Fußgänger zugänglichen Unterführung östlich des Bahnhofs, ohne ticket von Transportmitteln. Der Zugang zu den Bahnsteigen, die sich an den Seiten der U-Bahn befinden, ist Reisenden mit einem Transport ticket vorbehalten.
- Szenario C: die Schaffung einer U-Bahn westlich des Bahnhofs, die dem Zugang zu den Bahnsteigen gewidmet ist und für Fahrgäste mit einem Transport ticket reserviert ist, und die Schaffung einer Fußgängerbrücke östlich des Bahnhofs, die für alle Fußgänger ohne ticket Transport und ohne Zugang zu den Bahnsteigen zugänglich ist.