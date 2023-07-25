Wie sieht der Zeitplan für die Fertigstellung des Projekts aus?

Der Zeitplan für die Umsetzung des Projekts muss die Ankunft des T Zen 2 Melun – Sénart bis 2027 und die Entwicklung von zwei städtischen Projekten berücksichtigen. Das erste ist das Viertel Centre Gare in Melun, ein Urbanisierungsprojekt, das hauptsächlich auf der Übertragung des Grundstücks der ehemaligen Sernam-Halle für die Realisierung eines Tertiärbauprojekts basiert, um eine neue Stadtfassade zu komponieren, die vom Bahnhof Melun kommt. Das zweite ist das Viertel Saint-Louis in Dammarie-les-Lys, das die Umwandlung eines teilweise brachliegenden Industriegeländes auf fast 100 ha darstellt und Gegenstand von Definitionsstudien ist, um seine Umwandlung im Hinblick auf die Schaffung eines gemischten Viertels zu gewährleisten. Bei den von den zuständigen Projektträgern durchgeführten Arbeiten werden die baustellenbedingten Zwänge dieser verwandten Projekte berücksichtigt.