Wie sieht der Zeitplan für die Fertigstellung des Projekts aus? Wie werden die Arbeiten ablaufen?

Am Ende der Konsultation werden die detaillierten Studien, in die die Ergebnisse der Konsultation einfließen, bis 2019 fortgesetzt.

Der Zeitplan für die Umsetzung des Projekts muss den Fortschritt der Stadtentwicklungs- und Verkehrsprojekte rund um den Cluster berücksichtigen. Das Sanierungsprojekt des Knotenpunkts Melun muss die für 2024 geplante Ankunft der Endstation T Zen 2 sowie die Entwicklung der städtischen Projekte "Quartier Centre Gare" und "Quartier Saint-Louis" vorbereiten. Bei den Arbeiten der zuständigen Projektträger werden die Zwänge berücksichtigt, die mit den anderen Standorten verwandter Projekte verbunden sind.

Je nach gewähltem Kreuzungsszenario wurden drei Hauptarbeitsphasen identifiziert. Diese Arbeitsphasen werden in den nächsten Schritten aktualisiert und können optimiert werden.

Szenario A:

Phase 1: Ausbau des Busbahnhofs Nord;

Phase 2: Schaffung des nördlichen Fußgängervorplatzes und der Überquerung der Fahrbahnen;

Phase 3: Fertigstellung der Entwicklungen südlich des Bahnhofsmasts;

Szenario B und C:

Phase 1: Ausbau des Busbahnhofs Nord;

Phase 2: Schaffung von Gleisübergängen;

Phase 3: Schaffung des Fußgängervorplatzes im Norden und Realisierung der Entwicklungen südlich des Pols

Unabhängig vom gewählten Kreuzungsszenario wird die Sanierung des Bahnhofsmasts Melun Auswirkungen auf das Leben des Bezirks und den Bahnbetrieb haben. Auch wenn sie nicht vollständig vermieden werden können, werden die Auswirkungen der Arbeiten so weit wie möglich kontrolliert, um die Auswirkungen für die Benutzer auf ein striktes Minimum zu beschränken.