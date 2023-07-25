Pol - Bahnhof

SanierungPôle-gare de Melun

Wie hoch ist die Finanzierung des Projekts?

Veröffentlicht am

Die Machbarkeitsstudien für die Sanierung des Bahnhofsmasts Melun werden vom Staat, der Region Île-de-France, dem Departement Seine-et-Marne und der Agglomerationsgemeinschaft Melun Val-de-Seine finanziert.

Die Arbeiten des Clusterprojekts kommen für mehrere öffentliche Fördermittel in Betracht, darunter:

  • Die im CPER 2015-2020 vorgesehene Finanzierung profitiert somit von der Finanzierung durch den Staat und die Region,
  • Finanzierung des Masterplans für Barrierefreiheit (SDA) [Link zum Glossar] für die Barrierefreiheit des Bahnhofs,
  • Finanzierung im Zusammenhang mit dem Projekt T Zen 2,
  • Die Common-Law-Finanzierung von Île-de-France Mobilités,
  • Finanzierung durch Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer Entwicklungs- und Straßenkompetenzen.