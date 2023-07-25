SanierungPôle-gare de Melun
Wie hoch ist die Finanzierung des Projekts?
Die Machbarkeitsstudien für die Sanierung des Bahnhofsmasts Melun werden vom Staat, der Region Île-de-France, dem Departement Seine-et-Marne und der Agglomerationsgemeinschaft Melun Val-de-Seine finanziert.
Die Arbeiten des Clusterprojekts kommen für mehrere öffentliche Fördermittel in Betracht, darunter:
- Die im CPER 2015-2020 vorgesehene Finanzierung profitiert somit von der Finanzierung durch den Staat und die Region,
- Finanzierung des Masterplans für Barrierefreiheit (SDA) [Link zum Glossar] für die Barrierefreiheit des Bahnhofs,
- Finanzierung im Zusammenhang mit dem Projekt T Zen 2,
- Die Common-Law-Finanzierung von Île-de-France Mobilités,
- Finanzierung durch Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer Entwicklungs- und Straßenkompetenzen.