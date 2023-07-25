Welche Veränderungen hat das Projekt als Ergebnis der Konsultation erfahren?

Am Ende der Konsultation wurde eine Bewertung der Konsultation unter Berücksichtigung aller Meinungen erstellt und von Île-de-France Mobilités veröffentlicht. Es zog Lehren aus der Konsultation und diente Île-de-France Mobilités und seinen Partnern als Entscheidungshilfe für die Weiterverfolgung des Projekts.

Im Anschluss an die Konsultation wurden Vorstudien (genannt "Schema of Principle") unter Berücksichtigung der von den Einwohnern während der Konsultation geäußerten Bedürfnisse durchgeführt:

Die Entscheidung, eine neue unterirdische Überquerung der Gleise und den Zugang zu den Bahnsteigen zu bauen, da sie in Bezug auf Zugänglichkeit und städtische Integration charakteristisch ist;

Eine Antwort auf die Notwendigkeit, Menschen mit eingeschränkter Mobilität (PRM) zugänglich zu machen und den Bahnhof zu entsättigen;

Die Entwicklung sanfter Fortbewegungsmittel (Radfahren, Gehen);

Die Schaffung eines echten Vorplatzes, der dem Fußgänger seinen vollen Platz gibt und den Empfang des T Zen 2 ermöglicht;

Die Notwendigkeit, den südlichen Busbahnhof neu zu konfigurieren;

Die Schaffung eines angepassten Parkangebots.

Das Rahmenkonzept, das am 14. April 2021 vom IDFM-Verwaltungsrat genehmigt wurde, kann hier eingesehen werden