Was sind die Phasen des Dialogs?

Die Konsultation zum Sanierungsprojekt des Pôle de Melun fand vom 29. Januar bis 2. März 2018 statt. Die Konsultation ist eine Zeit des Dialogs und des Austauschs zwischen dem für die Untersuchung des Projekts zuständigen Team und der Öffentlichkeit über die Möglichkeiten und Hauptmerkmale des Projekts. Île-de-France Mobilités, Projektleiter, und seine Partner wollten diese Zeit der Information und des Austauschs mit aktuellen und zukünftigen Nutzern und Reisenden des Clusters, Anwohnern, Anwohnern sowie mit allen am Projekt Interessierten organisieren, um sie zu informieren, ihre Fragen, ihre Meinungen und ihre Erwartungen an das Projekt zu sammeln. Die verschiedenen Treffen (Treffen der Reisenden, Workshop-Spaziergang und öffentliche Versammlung) sowie die auf der Website veröffentlichten Bekanntmachungen ermöglichten es der Öffentlichkeit, zur Realisierung des Projekts beizutragen.

Die Projektaktualisierung ist der nächste wichtige Schritt im Projekt. Es wird die Öffentlichkeit informieren und sich mit ihr austauschen, die ihre Meinung zu dem Projekt abgeben kann, die in der Datei von detailliert beschrieben ist. Eine vom Verwaltungsgericht eingesetzte Untersuchungskommission wird für den reibungslosen Ablauf des und die Öffentlichkeit einholen. Dieser Untersuchungsausschuss erstellt einen Bericht über den Fortgang der Untersuchung und gibt seine Stellungnahme zu dem Projekt ab. Auf der Grundlage dieser Stellungnahme entscheidet der Präfekt über den öffentlichen Nutzen des Projekts, das dann genehmigt werden kann.

Der Dialog wird während der gesamten Laufzeit des Projekts fortgesetzt.

Zögern Sie nicht, uns Ihre Fragen über das Formular zu senden, um eine Frage zu stellen.