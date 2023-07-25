SanierungPôle-gare de Melun
Welche Entwicklungen sind zugunsten der Intermodalität geplant?
Die Neugestaltung der Räume rund um den Bahnhof wird es den Fahrgästen ermöglichen, einfache Verbindungen zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln (RER D, R-Zuglinie, Buslinien einschließlich des zukünftigen T Zen 2, Fahrräder, zu Fuß, Autos) zu gewährleisten.
- Die beiden Vorplätze im Norden und Süden werden ganz den sanften Verkehrsmitteln (Radfahren, Gehen) gewidmet sein, mit komfortableren Räumen und breiteren Bürgersteigen;
- Das Angebot an Fahrradabstellplätzen wird an die Bedürfnisse angepasst: Reifen, Unterstände, IDFM-Fahrradparkplätze. Auf dem Place Séjour wird eine Fahrradreparatur- und -verleihwerkstatt eröffnet;
- Auf dem südlichen Vorplatz wird eine Zugangsrampe zum Greenway gebaut;
- Die Endstation TZen 2 befindet sich vor dem Bahnhofseingang auf dem nördlichen Vorplatz;
- Zwei Busbahnhöfe, nördlich und südlich des Pols, werden eingerichtet, um die Busse flüssiger zu machen:
- Auf beiden Vorplätzen werden Taxi- und Drop-off-Zonen eingerichtet;
- Das als Park and Ride (P+R) gekennzeichnete Regionalparkhaus (PSR) wird um rund 300 Stellplätze erweitert.
Diese Verbesserungen werden auch von einer Verbesserung der Fahrgastinformation durch eine angepasste und wirksame Beschilderung rund um den Bahnhof begleitet.