Welche Entwicklungen sind zugunsten der Intermodalität geplant?

Die Neugestaltung der Räume rund um den Bahnhof wird es den Fahrgästen ermöglichen, einfache Verbindungen zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln (RER D, R-Zuglinie, Buslinien einschließlich des zukünftigen T Zen 2, Fahrräder, zu Fuß, Autos) zu gewährleisten.

Die beiden Vorplätze im Norden und Süden werden ganz den sanften Verkehrsmitteln (Radfahren, Gehen) gewidmet sein, mit komfortableren Räumen und breiteren Bürgersteigen;

Das Angebot an Fahrradabstellplätzen wird an die Bedürfnisse angepasst: Reifen, Unterstände, IDFM-Fahrradparkplätze. Auf dem Place Séjour wird eine Fahrradreparatur- und -verleihwerkstatt eröffnet;

Auf dem südlichen Vorplatz wird eine Zugangsrampe zum Greenway gebaut;

Die Endstation TZen 2 befindet sich vor dem Bahnhofseingang auf dem nördlichen Vorplatz;

Zwei Busbahnhöfe, nördlich und südlich des Pols, werden eingerichtet, um die Busse flüssiger zu machen:

undefinedundefined

undefinedundefined Auf beiden Vorplätzen werden Taxi- und Drop-off-Zonen eingerichtet;

Das als Park and Ride (P+R) gekennzeichnete Regionalparkhaus (PSR) wird um rund 300 Stellplätze erweitert.

Diese Verbesserungen werden auch von einer Verbesserung der Fahrgastinformation durch eine angepasste und wirksame Beschilderung rund um den Bahnhof begleitet.