Welche Vorteile bringt das Projekt den Nutzern des Bahnhofs Melun?

Das Projekt zur Sanierung des Bahnhofs Melun ist Teil einer umfassenderen Politik zur Verbesserung der Bedingungen für den täglichen Personenverkehr.

Die Verbindungen zwischen den Verkehrsmitteln werden erleichtert (zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln usw.);

Die Fahrgastinformation wird von hoher Qualität sein, der Wartekomfort und die Sicherheit der Wege werden verbessert;

Der Bahnhof wird für alle Zielgruppen zugänglich sein (Installation von Aufzügen für den Zugang zu den Bahnsteigen und Modernisierung der Bahnsteige);

Die Plätze in den Bahnhöfen werden entsättigt;

Der Pol wird zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Bus usw. erreichbar sein. Der Zugang wird mit den nahe gelegenen städtischen Projekten in Einklang gebracht.