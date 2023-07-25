Welche Auswirkungen werden die Arbeiten haben?

Die Sanierung des Pôle de Melun wird sich auf das Leben des Viertels und den Betrieb des Bahnhofs auswirken. Die Auswirkungen werden sich auswirken: Parken, Zugang zum Bahnhof, Busumleitungen. Die Projektteams werden die Auswirkungen für Nutzer und Anwohner so weit wie möglich begrenzen.

