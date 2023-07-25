Wer sind die Projektleiter?

Île de France Mobilités ist der Auftraggeber des Projekts. Sie leitet die Studien in enger Zusammenarbeit mit Partnern wie dem Staat, den lokalen Behörden und den Verkehrsbetrieben (SNCF, RATP).

Der Staat, die Region Ile-de-France, das Departement Seine-et-Marne, die Agglomerationsgemeinschaft Melun Val-de-Seine und Île de France Mobilités, der Auftraggeber, finanzieren Machbarkeitsstudien (DOCP, Schema de principe usw.);

Die nächste Phase detaillierterer Studien, das sogenannte Schema of Principle, wird es ermöglichen, die Grenzen des Projektmanagements und die damit verbundenen Finanzierungsschlüssel zu bestimmen.