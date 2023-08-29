Programm Einweihung der Straßenbahn T10
Veröffentlichungsdatum: 16. Juni 2023
10:30 bis 12:00 Uhr: Reden der Beamten auf der Domaine départemental de Sceaux (Eingang Grenouillère)
12 Uhr: Eröffnung der Linie
12:00 bis 16:00 Uhr: Kostenlose Unterhaltung
In der Nähe der 13 Stationen
Jongleure, Stelzenläufer, Bubbler, Clowns...
An Bord der Züge
Magier, Karikaturisten, Silhouettisten...
In Antony auf der Domaine départemental de Sceaux (Eingang Grenouillère): Auf der Bühne:
Blaskapelle, Tänzer und Stelzenläufer (11:45 – 12:45)
Moderne Tanzshow (13 – 13.45 Uhr) – Pomme d'Amour
Batucada (14 – 14.45 Uhr) – Timbao
Funkband (15 – 16 Uhr) – Tarace Boulba
Und außerdem:
Photobooth
Make-up-Workshop
Ökologisches Karussell
Labyrinth
Partizipatives Fresko,
Magier
Jongleur
Riesengansspiel
In Châtenay-Malabry
Auf dem Platz des Ökoviertels LaVallée:
Kompostierungs-Sensibilisierungsworkshop – Marienkäfer und Regenwürmer
Ökologisches Karussell
Fotoausstellung zur Geschichte der Straßenbahn
Konzert der modernen Guinguette (14h30-16h) – Mellis
Auf dem Salvador-Allende-Platz:
Kubanische Salsa-Show
Moderne Jazz-Tanzshow
Einführung in Bachata
Fitness in der Musik
Fotoausstellung zur Geschichte der Straßenbahn
Vorplatz des Kinos Rex:
Make-up-Workshop
Bahnhof Malabry
Bike Smoothie
Zuckerwatte
Au Plessis-Robinson
Vor dem Vorplatz des Parc Hotels:
Musiker – Crazy Train Orchestra
Ballon-Bildhauer
Tattoo- und Glitzerständer
Ausstellung "Über die Ursprünge der Straßenbahn"
In Clamart
Rue du Parc
E-Scooter-Awareness-Stand und Einführungsschaltung
Schminke
Fotoausstellung auf der Straßenbahn T10