Programm Einweihung der Straßenbahn T10

12:00 bis 16:00 Uhr: Kostenlose Unterhaltung

In der Nähe der 13 Stationen

Jongleure, Stelzenläufer, Bubbler, Clowns...

An Bord der Züge

Magier, Karikaturisten, Silhouettisten...

In Antony auf der Domaine départemental de Sceaux (Eingang Grenouillère): Auf der Bühne:

Blaskapelle, Tänzer und Stelzenläufer (11:45 – 12:45)

Moderne Tanzshow (13 – 13.45 Uhr) – Pomme d'Amour

Batucada (14 – 14.45 Uhr) – Timbao

Funkband (15 – 16 Uhr) – Tarace Boulba



Und außerdem:

Photobooth

Make-up-Workshop

Ökologisches Karussell

Labyrinth

Partizipatives Fresko,

Magier

Jongleur

Riesengansspiel

In Châtenay-Malabry

Auf dem Platz des Ökoviertels LaVallée:

Kompostierungs-Sensibilisierungsworkshop – Marienkäfer und Regenwürmer

Ökologisches Karussell

Fotoausstellung zur Geschichte der Straßenbahn

Konzert der modernen Guinguette (14h30-16h) – Mellis

Auf dem Salvador-Allende-Platz:

Kubanische Salsa-Show

Moderne Jazz-Tanzshow

Einführung in Bachata

Fitness in der Musik

Vorplatz des Kinos Rex:

Make-up-Workshop

Bahnhof Malabry

Bike Smoothie

Zuckerwatte

Au Plessis-Robinson

Vor dem Vorplatz des Parc Hotels:

Musiker – Crazy Train Orchestra

Ballon-Bildhauer

Tattoo- und Glitzerständer

Ausstellung "Über die Ursprünge der Straßenbahn"

In Clamart

Rue du Parc

E-Scooter-Awareness-Stand und Einführungsschaltung

Schminke

Fotoausstellung auf der Straßenbahn T10