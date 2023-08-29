Erleben Sie die Einweihung der Straßenbahn T10 in Bildern

Veröffentlichungsdatum: 27. Juni 2023

Diesen Samstag, den 24. Juni 2023, wurde die neue Straßenbahnlinie T10 in Betrieb genommen!

Anlässlich dieser Gelegenheit unterstrichen mehrere Momente der Feier diesen ganz besonderen Tag...

Am Morgen trafen sich Geldgeber, lokale Mandatsträger und Partner des Tram T10-Projekts, um die neuen Züge und die Entwicklung des Territoriums während einer Jungfernfahrt vom Bahnhof Jardin Parisien zum Bahnhof La Croix de Berny zu entdecken.

Bei der Ankunft an der Endstation marschierte die Prozession mit Fanfare zur Domäne des Departements Sceaux, um eine Rede der Beamten und eine Eröffnungsgeste zur symbolischen Eröffnung der Straßenbahnlinie T10 zu halten!

Der Tag wurde mit Unterhaltung im Bahnhof, an Bord der Züge und in den 4 Städten fortgesetzt, die von der Straßenbahn T10 durchquert werden. Zauberer, Konzerte, Karikaturisten, Stelzenläufer, Jongleure, Make-up, Karussell, Tanzshow, Batucada ... Alle waren versammelt, um diesen Tag zu einem echten Fest zu machen!